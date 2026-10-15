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Reuters: Пекин и Пхеньян открыли мост для торговли - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Reuters: Пекин и Пхеньян открыли мост для торговли
Reuters: Пекин и Пхеньян открыли мост для торговли - 15.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: Пекин и Пхеньян открыли мост для торговли
Китай и Северная Корея официально открыли самый значимый наземный пограничный переход, стремясь возродить торговлю после многих лет напряженных отношений и... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:03+0300
2026-10-15T13:03+0300
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Китай и Северная Корея официально открыли самый значимый наземный пограничный переход, стремясь возродить торговлю после многих лет напряженных отношений и сбоев, связанных с пандемией, пишет Reuters.Грузовики, украшенные национальными флагами соседей, проехали по 3-километровому мосту через реку Ялу, связывающему китайский город Даньдун с Северной Кореей. Мост был завершен еще в 2014 году, но оставался неиспользованным: Северная Корея не достроила подъездные дороги и таможенный комплекс."(Двусторонние) отношения вступают в новую фазу, открывая новый этап. Пограничный переход значительно будет способствовать экономическому и торговому сотрудничеству и еще больше укрепит обмены между нашими народами." — заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян в видеообращении на открытии, сообщило агентство Синьхуа.Тем не менее аналитики предупреждают, что Северная Корея по-прежнему опасается большей зависимости от Китая. "Этот мост вряд ли приведет сразу к полномасштабному возвращению торговли до санкций", — отметил Лим Ыль-чхоль из Института дальневосточных исследований Университета Кённам. При этом мост поможет перевозить тяжелую технику, сырье и энергетические продукты, необходимые Пхеньяну для развития. Экспорт Китая в Северную Корею вырос до шестилетнего максимума в 2,3 миллиарда долларов в прошлом году, что на 25% больше, но значительно ниже уровня до ужесточения санкций ООН в 2017 году.
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бизнес, китай, reuters, госсовет, оон, пхеньян, мировая экономика
Бизнес, КИТАЙ, Reuters, Госсовет, ООН, Пхеньян, Мировая экономика
13:03 15.10.2026
 
Reuters: Пекин и Пхеньян открыли мост для торговли

Reuters: Пекин и Пхеньян запустили пограничный переход, простоявший 12 лет

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvВид на Пекин, Китай
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Китай и Северная Корея официально открыли самый значимый наземный пограничный переход, стремясь возродить торговлю после многих лет напряженных отношений и сбоев, связанных с пандемией, пишет Reuters.
Грузовики, украшенные национальными флагами соседей, проехали по 3-километровому мосту через реку Ялу, связывающему китайский город Даньдун с Северной Кореей. Мост был завершен еще в 2014 году, но оставался неиспользованным: Северная Корея не достроила подъездные дороги и таможенный комплекс.
"(Двусторонние) отношения вступают в новую фазу, открывая новый этап. Пограничный переход значительно будет способствовать экономическому и торговому сотрудничеству и еще больше укрепит обмены между нашими народами." — заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян в видеообращении на открытии, сообщило агентство Синьхуа.
Тем не менее аналитики предупреждают, что Северная Корея по-прежнему опасается большей зависимости от Китая.
"Этот мост вряд ли приведет сразу к полномасштабному возвращению торговли до санкций", — отметил Лим Ыль-чхоль из Института дальневосточных исследований Университета Кённам.
При этом мост поможет перевозить тяжелую технику, сырье и энергетические продукты, необходимые Пхеньяну для развития. Экспорт Китая в Северную Корею вырос до шестилетнего максимума в 2,3 миллиарда долларов в прошлом году, что на 25% больше, но значительно ниже уровня до ужесточения санкций ООН в 2017 году.
 
БизнесКИТАЙReutersГоссоветООНПхеньянМировая экономика
 
 
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