https://1prime.ru/20261015/knaysl-874299930.html
Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль
Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль - 15.10.2026, ПРАЙМ
Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль
Российско-американские договоренности по поставкам дизтоплива из России в Штаты бьют по некогда единой антироссийской позиции Запада, считает руководитель... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:50+0300
2026-10-15T18:50+0300
2026-10-15T18:50+0300
мировая экономика
сша
запад
австрия
карин кнайсль
дональд трамп
владимир путин
мид
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874299930.jpg?1792079441
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российско-американские договоренности по поставкам дизтоплива из России в Штаты бьют по некогда единой антироссийской позиции Запада, считает руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В разговоре с журналистами на полях "Российской энергетической недели" она отметила значимость таких поставок для американского рынка. "Кроме того, это определенно разрушает единую позицию Запада", - сказала Кнайсль. Она объяснила, что США сделали прагматичный ход по вопросу поставок, пока для ЕС на первом месте идеология. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. По данным американских СМИ, нефтепродукты из России могут появиться в США в ближайшие две недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
сша
запад
австрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, запад, австрия, карин кнайсль, дональд трамп, владимир путин, мид, ес
Мировая экономика, США, ЗАПАД, АВСТРИЯ, Карин Кнайсль, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД, ЕС
Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: поставки дизтоплива из России подрывают единство Запада