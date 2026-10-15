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Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль
Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль - 15.10.2026, ПРАЙМ
Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль
Российско-американские договоренности по поставкам дизтоплива из России в Штаты бьют по некогда единой антироссийской позиции Запада, считает руководитель... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:50+0300
2026-10-15T18:50+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российско-американские договоренности по поставкам дизтоплива из России в Штаты бьют по некогда единой антироссийской позиции Запада, считает руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В разговоре с журналистами на полях "Российской энергетической недели" она отметила значимость таких поставок для американского рынка. "Кроме того, это определенно разрушает единую позицию Запада", - сказала Кнайсль. Она объяснила, что США сделали прагматичный ход по вопросу поставок, пока для ЕС на первом месте идеология. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. По данным американских СМИ, нефтепродукты из России могут появиться в США в ближайшие две недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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мировая экономика, сша, запад, австрия, карин кнайсль, дональд трамп, владимир путин, мид, ес
Мировая экономика, США, ЗАПАД, АВСТРИЯ, Карин Кнайсль, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД, ЕС
18:50 15.10.2026
 
Сделка по дизелю подорвала единство Запада против России, заявила Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: поставки дизтоплива из России подрывают единство Запада

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российско-американские договоренности по поставкам дизтоплива из России в Штаты бьют по некогда единой антироссийской позиции Запада, считает руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
В разговоре с журналистами на полях "Российской энергетической недели" она отметила значимость таких поставок для американского рынка.
"Кроме того, это определенно разрушает единую позицию Запада", - сказала Кнайсль.
Она объяснила, что США сделали прагматичный ход по вопросу поставок, пока для ЕС на первом месте идеология.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. По данным американских СМИ, нефтепродукты из России могут появиться в США в ближайшие две недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
Мировая экономикаСШАЗАПАДАВСТРИЯКарин КнайсльДональд ТрампВладимир ПутинМИДЕС
 
 
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