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Количество турпоездок по России в январе-августе выросло на 2%
Количество турпоездок по России в январе-августе выросло на 2% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Количество турпоездок по России в январе-августе выросло на 2%
Количество туристических поездок по стране в период с января по август выросло чуть более чем на 2%, сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:52+0300
2026-10-15T08:52+0300
2026-10-15T08:52+0300
туризм
бизнес
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по стране в период с января по август выросло чуть более чем на 2%, сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы начали год достаточно с позитивных для нас цифр с точки зрения статистики. Мы первые четыре месяца росли на, примерно, 7% к прошлому году… Сегодня мы выходим по итогам восьми месяцев, с такими скромными показателями - это где-то плюс 2 с небольшим процента", - сказал Вахруков на II Форуме туроператоров России.
По его слова, основная задача во внутреннем туризме - удержание показателей прошлого года.
Вахруков обратил внимание и на туристическую инфраструктуру, которая стимулируется национальным проектом "Туризм и гостеприимство". "Вводятся новые гостиницы, продолжается большинство строек. Мы ввели больше 10 тысяч номеров по льготной программе, почти 14 тысяч по программе модульных гостиниц. В общем, это большой номерной фонд, ощутимый", - отметил он.
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туризм, бизнес
Количество турпоездок по России в январе-августе выросло на 2%
Вахруков: число турпоездок по России за 8 месяцев выросло чуть более чем на 2%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по стране в период с января по август выросло чуть более чем на 2%, сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы начали год достаточно с позитивных для нас цифр с точки зрения статистики. Мы первые четыре месяца росли на, примерно, 7% к прошлому году… Сегодня мы выходим по итогам восьми месяцев, с такими скромными показателями - это где-то плюс 2 с небольшим процента", - сказал Вахруков на II Форуме туроператоров России.
По его слова, основная задача во внутреннем туризме - удержание показателей прошлого года.
Вахруков обратил внимание и на туристическую инфраструктуру, которая стимулируется национальным проектом "Туризм и гостеприимство". "Вводятся новые гостиницы, продолжается большинство строек. Мы ввели больше 10 тысяч номеров по льготной программе, почти 14 тысяч по программе модульных гостиниц. В общем, это большой номерной фонд, ощутимый", - отметил он.