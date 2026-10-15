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Количество турпоездок по России в январе-августе выросло на 2%

Количество турпоездок по России в январе-августе выросло на 2% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Количество турпоездок по России в январе-августе выросло на 2%

Количество туристических поездок по стране в период с января по август выросло чуть более чем на 2%, сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T08:52+0300

2026-10-15T08:52+0300

2026-10-15T08:52+0300

туризм

бизнес

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по стране в период с января по август выросло чуть более чем на 2%, сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Мы начали год достаточно с позитивных для нас цифр с точки зрения статистики. Мы первые четыре месяца росли на, примерно, 7% к прошлому году… Сегодня мы выходим по итогам восьми месяцев, с такими скромными показателями - это где-то плюс 2 с небольшим процента", - сказал Вахруков на II Форуме туроператоров России. По его слова, основная задача во внутреннем туризме - удержание показателей прошлого года. Вахруков обратил внимание и на туристическую инфраструктуру, которая стимулируется национальным проектом "Туризм и гостеприимство". "Вводятся новые гостиницы, продолжается большинство строек. Мы ввели больше 10 тысяч номеров по льготной программе, почти 14 тысяч по программе модульных гостиниц. В общем, это большой номерной фонд, ощутимый", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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