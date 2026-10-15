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Комитет Госдумы поддержал проект об особенностях исполнения бюджета
Комитет Госдумы поддержал проект об особенностях исполнения бюджета - 15.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал проект об особенностях исполнения бюджета
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в следующем году. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:10+0300
2026-10-15T11:10+0300
2026-10-15T11:10+0300
финансы
максим топилин
госдума
фнб
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в следующем году.
Документ внесен правительством РФ. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
По оценке кабмина, доходы от управления средствами ФНБ могут составить в 2027 году 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году 165 миллиардов, в 2029 году - 169 миллиардов.
На следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы.
В следующем году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов.
Кроме того, с 1 января исключается требования о направлении не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.
Одновременно субъектам РФ независимо от уровня их расчетной бюджетной обеспеченности разрешается направлять высвобождаемые в результате такого списания средства на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением специальной военной операции.
Законопроектом также вносятся изменения в закон о контрактной системе, касающиеся предоставления информации из единой информационной системы в сфере госзакупок.
"Согласно этим изменениям, правительство РФ наделяется правом устанавливать ограничения на предоставление информации и документов из данной системы, а также на их дальнейшее предоставление или распространение", - пояснил РИА Новости председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. При этом уточняется, что информация и документы предоставляются как безвозмездно, так и за плату.
"Случаи, порядок взимания и размер данной платы будут устанавливаться правительством, а средства от данной платы зачисляться в бюджет", - отметил депутат. Правительство также сможет "определить часть средств от платы за участие в электронной процедуре закупок, в том числе закрытой, которая будет подлежать зачислению в федеральный бюджет, а также порядок такого зачисления", сказал Топилин.
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финансы, максим топилин, госдума, фнб
Финансы, Максим Топилин, Госдума, ФНБ
Комитет Госдумы поддержал проект об особенностях исполнения бюджета
Комитет ГД поддержал проект об особенностях исполнения бюджета в следующем году
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в следующем году.
Документ внесен правительством РФ. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
По оценке кабмина, доходы от управления средствами ФНБ могут составить в 2027 году 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году 165 миллиардов, в 2029 году - 169 миллиардов.
На следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы.
В следующем году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов.
Кроме того, с 1 января исключается требования о направлении не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.
Одновременно субъектам РФ независимо от уровня их расчетной бюджетной обеспеченности разрешается направлять высвобождаемые в результате такого списания средства на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением специальной военной операции.
Законопроектом также вносятся изменения в закон о контрактной системе, касающиеся предоставления информации из единой информационной системы в сфере госзакупок.
"Согласно этим изменениям, правительство РФ наделяется правом устанавливать ограничения на предоставление информации и документов из данной системы, а также на их дальнейшее предоставление или распространение", - пояснил РИА Новости председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. При этом уточняется, что информация и документы предоставляются как безвозмездно, так и за плату.
"Случаи, порядок взимания и размер данной платы будут устанавливаться правительством, а средства от данной платы зачисляться в бюджет", - отметил депутат. Правительство также сможет "определить часть средств от платы за участие в электронной процедуре закупок, в том числе закрытой, которая будет подлежать зачислению в федеральный бюджет, а также порядок такого зачисления", сказал Топилин.