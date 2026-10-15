https://1prime.ru/20261015/komitet-874265650.html

Комитет Госдумы поддержал проект об особенностях исполнения бюджета

Комитет Госдумы поддержал проект об особенностях исполнения бюджета - 15.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал проект об особенностях исполнения бюджета

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в следующем году. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:10+0300

2026-10-15T11:10+0300

2026-10-15T11:10+0300

финансы

максим топилин

госдума

фнб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874265650.jpg?1792051804

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в следующем году. Документ внесен правительством РФ. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. По оценке кабмина, доходы от управления средствами ФНБ могут составить в 2027 году 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году 165 миллиардов, в 2029 году - 169 миллиардов. На следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы. В следующем году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов. Кроме того, с 1 января исключается требования о направлении не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ. Одновременно субъектам РФ независимо от уровня их расчетной бюджетной обеспеченности разрешается направлять высвобождаемые в результате такого списания средства на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением специальной военной операции. Законопроектом также вносятся изменения в закон о контрактной системе, касающиеся предоставления информации из единой информационной системы в сфере госзакупок. "Согласно этим изменениям, правительство РФ наделяется правом устанавливать ограничения на предоставление информации и документов из данной системы, а также на их дальнейшее предоставление или распространение", - пояснил РИА Новости председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. При этом уточняется, что информация и документы предоставляются как безвозмездно, так и за плату. "Случаи, порядок взимания и размер данной платы будут устанавливаться правительством, а средства от данной платы зачисляться в бюджет", - отметил депутат. Правительство также сможет "определить часть средств от платы за участие в электронной процедуре закупок, в том числе закрытой, которая будет подлежать зачислению в федеральный бюджет, а также порядок такого зачисления", сказал Топилин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, максим топилин, госдума, фнб