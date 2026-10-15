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Индийские фаркомпании локализуют производство лекарств в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Индийские фаркомпании локализуют производство лекарств в России
Индийские фаркомпании локализуют производство лекарств в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Индийские фаркомпании локализуют производство лекарств в России
Индийские фармацевтические компании локализуют производство лекарств в России, проекты уже реализуются в нескольких регионах, заявил почетный представитель... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:03+0300
2026-10-15T21:06+0300
бизнес
россия
индия
казань
москва
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КАЗАНЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Индийские фармацевтические компании локализуют производство лекарств в России, проекты уже реализуются в нескольких регионах, заявил почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар на бизнес-форуме "ТАЙМ" в Казани. "Индийские компании уже локализуют производство в России... Есть проекты в Краснодарском крае, Москве и Зеленограде", - сказал Кумар. Он рассказал, что "Фармасинтез" реализует проект с индийским партнером в Калужской области стоимостью в 3 миллиарда долларов. Еще один проект предполагает создание в Дубне производства активных фармацевтических ингредиентов с инвестициями 2,5 миллиарда долларов, запуск намечен на 2027 год. В Москве обсуждается аналогичное производство с участием индийской компании Hetero Labs. Кроме того, по словам Кумара, индийская RK Group развивает в Грозном выпуск медицинских изделий, в том числе для эндоваскулярной хирургии. Второй российско-индийский бизнес-форум "ТАЙМ" проходит в Казани 15-16 октября. В рамках форума эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество.
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бизнес, россия, индия, казань, москва
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА
21:03 15.10.2026 (обновлено: 21:06 15.10.2026)
 
Индийские фаркомпании локализуют производство лекарств в России

Кумар: индийские фармацевтические компании локализуют производство лекарств в России

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КАЗАНЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Индийские фармацевтические компании локализуют производство лекарств в России, проекты уже реализуются в нескольких регионах, заявил почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар на бизнес-форуме "ТАЙМ" в Казани.
"Индийские компании уже локализуют производство в России... Есть проекты в Краснодарском крае, Москве и Зеленограде", - сказал Кумар.
Он рассказал, что "Фармасинтез" реализует проект с индийским партнером в Калужской области стоимостью в 3 миллиарда долларов. Еще один проект предполагает создание в Дубне производства активных фармацевтических ингредиентов с инвестициями 2,5 миллиарда долларов, запуск намечен на 2027 год. В Москве обсуждается аналогичное производство с участием индийской компании Hetero Labs.
Кроме того, по словам Кумара, индийская RK Group развивает в Грозном выпуск медицинских изделий, в том числе для эндоваскулярной хирургии.
Второй российско-индийский бизнес-форум "ТАЙМ" проходит в Казани 15-16 октября. В рамках форума эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество.
 
БизнесРОССИЯИНДИЯКАЗАНЬМОСКВА
 
 
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