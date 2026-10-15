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Фондовые индексы АТР и южнокорейский KOSPI снижаются

Фондовые индексы АТР и южнокорейский KOSPI снижаются - 15.10.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР и южнокорейский KOSPI снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг опускаются, при этом южнокорейский KOSPI резко снижался, что привело к срабатыванию... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:54+0300

2026-10-15T12:54+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг опускаются, при этом южнокорейский KOSPI резко снижался, что привело к срабатыванию механизма приостановки торгов индекса, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.00 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite падает на 1,6%, до 3707,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,64%, до 2226,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,03%, до 24 062,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 8719,7 пункта. Южнокорейский KOSPI в то же время уменьшается на 7,57% - до 5554,22 пункта. Минимально в четверг индекс достиг 5450,81 пункта, что соответствует снижению на 9,3%. Это стало минимальной отметкой с 27 июля. Как сообщают аналитики агентства Рейтер, сильное снижение KOSPI привело к срабатыванию механизма приостановки торгов на 20 минут - впервые с 29 июля. Это десятый случай приостановки торгов на KOSPI в текущем году и шестнадцатый за всю историю индекса. Падение индексов связано с масштабной распродажей акций производителей микросхем. Давление на рынок усилилось из-за данных об устойчивой инфляции в США. Годовой показатель по итогам сентября ускорился до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. Эксперты Рейтера заявляют, что это повысило вероятность дальнейшего повышения кредитных ставок и породило сомнения относительно бума инвестиций в сферу искусственного интеллекта. "Рынок остро реагирует на вопросы о том, будет ли привлечение капитала устойчивым и приведут ли масштабные инвестиции в инфраструктуру к получению реальной прибыли, а не просто к росту выручки в сегменте сервисов искусственного интеллекта", - приводит агентство мнение аналитика Mirae Asset Securities Со Сан-Ена (Seo ​Sang-young). Так, в ходе торгов четверга акции Samsung Electronics упали на 9,5%, а бумаги конкурента SK Hynix подешевели на 11,1%. Это произошло вслед за тем, как индекс полупроводниковых компаний Филадельфийской фондовой биржи (Philadelphia Semiconductor Index) накануне снизился на 4,3%. По словам руководителя стратегии по рынку акций Кореи в J.P. Morgan Михо Даса (Mixo Das), рынку "трудно найти новых покупателей" после того, как программы обратного выкупа акций в Samsung и SK Hynix подошли к концу. Кроме того, акции LG Energy Solution упали в цене на 4,6%, бумаги Hyundai Motor - на 5,7%.

азиатско-тихоокеанский регион

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, сша, корея, kospi, shenzhen composite, hang seng index