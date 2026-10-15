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Москва не знает о достоверности диалога ЕС и США по активам

Москва не знает о достоверности диалога ЕС и США по активам - 15.10.2026, ПРАЙМ

Москва не знает о достоверности диалога ЕС и США по активам

Москва не знает, насколько достоверны сообщения о диалоге между Европой и США по судьбе замороженных российских активов, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:25+0300

2026-10-15T13:25+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Москва не знает, насколько достоверны сообщения о диалоге между Европой и США по судьбе замороженных российских активов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание Financial Times написало со ссылкой на источники, что США якобы предложили европейским странам разморозить часть российских активов. Активы Банка России оказались заблокированы после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - более 210 миллиардов евро - хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. "Нет, нам ничего об этом неизвестно. Это вопросы, которые на повестке дня диалога американцев и европейцев, как утверждается в сообщениях СМИ. Мы не знаем, насколько эти сообщения достоверны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, известно ли Москве о предложениях Европе со стороны США по разблокировке замороженных активов РФ и обсуждались ли они с российской стороной.

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россия, газ, сша, москва, европа, дмитрий песков, financial times, банк россии, euroclear