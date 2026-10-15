https://1prime.ru/20261015/kurs-874277522.html
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту после сильного падения накануне
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту после сильного падения накануне - 15.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту после сильного падения накануне
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг перешел к росту после попыток инерционного снижения с утра и сильного падения накануне, следует из... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:44+0300
2026-10-15T13:44+0300
2026-10-15T14:01+0300
рынок
россия
богдан зварич
мосбиржа
псб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874277522.jpg?1792062095
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг перешел к росту после попыток инерционного снижения с утра и сильного падения накануне, следует из данных Мосбиржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.22 мск рос на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,43-12,53 рубля. В среду китайская валюта упала на Мосбирже сразу на 12 копеек. Несмотря на текущую коррекцию курса юаня вверх, основным фактором для валютного рынка остается постепенное наращивание предложения валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентября, когда наблюдалось улучшение конъюнктуры для российского сырья, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Этот фактор, а также ожидание дальнейшее роста предложения до конца месяца, в частности в связи с повышенными отчислениями в бюджет со стороны нефтегазовых компаний, могут поддержать и спекулятивные покупки рубля, что окажет дополнительное давление на основные мировые валюты", - добавляет он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, богдан зварич, мосбиржа, псб
Рынок, РОССИЯ, Богдан Зварич, Мосбиржа, ПСБ
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту после сильного падения накануне
Курс юаня к российской валюте перешел к росту после падения накануне
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг перешел к росту после попыток инерционного снижения с утра и сильного падения накануне, следует из данных Мосбиржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.22 мск рос на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,43-12,53 рубля. В среду китайская валюта упала на Мосбирже сразу на 12 копеек.
Несмотря на текущую коррекцию курса юаня вверх, основным фактором для валютного рынка остается постепенное наращивание предложения валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентября, когда наблюдалось улучшение конъюнктуры для российского сырья, считает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Этот фактор, а также ожидание дальнейшее роста предложения до конца месяца, в частности в связи с повышенными отчислениями в бюджет со стороны нефтегазовых компаний, могут поддержать и спекулятивные покупки рубля, что окажет дополнительное давление на основные мировые валюты", - добавляет он.