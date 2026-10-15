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В Латвии оценили потери от остановки транзита российского зерна

В Латвии оценили потери от остановки транзита российского зерна - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Латвии оценили потери от остановки транзита российского зерна

Перевозчики Латвии и ее портовая инфраструктура будут терять 290 миллионов евро в год при остановке российского транзита зерна, заявило министерство... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:30+0300

2026-10-15T20:30+0300

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брюссель

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перевозчики Латвии и ее портовая инфраструктура будут терять 290 миллионов евро в год при остановке российского транзита зерна, заявило министерство транспортного сообщения Латвии. "Латвийская железная дорога (ЛЖД) потеряет около 40 миллионов евро в год, в то время как портовые терминалы, перевозчики и другие аффилированные компании потеряют еще около 250 миллионов евро"- сообщило министерство на своем сайте. В министерстве подчеркнули, что незаработанные доходы ЛЖД должны будут компенсироваться из государственного бюджета, чтобы обеспечить финансовый баланс, установленный законом. Кроме того, прекращение транзита грузов может увеличить стоимость местных железнодорожных перевозок в 2,5-3 раза. "Это повлияет на стоимость логистики латвийского зерна, древесных гранул, топлива и других грузов", - отметило ведомство. Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс признал, что страна не может установить повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры на 300% для транзита российского зерна или вообще запретить его, так как эти вопросы находятся в компетенции Брюсселя. По данным Государственной налоговой службы Латвии, с начала 2026 года по сентябрь из России через Латвию транзитом было перевезено 593,66 тысячи тонн зерна. У Латвии имеются контракты еще на 300 тысяч тонн, при этом власти страны обсуждают возможность полного запрета транзита либо радикального повышения его стоимости.

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