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В Латвии оценили потери от остановки транзита российского зерна
В Латвии оценили потери от остановки транзита российского зерна - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Латвии оценили потери от остановки транзита российского зерна
Перевозчики Латвии и ее портовая инфраструктура будут терять 290 миллионов евро в год при остановке российского транзита зерна, заявило министерство... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:30+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перевозчики Латвии и ее портовая инфраструктура будут терять 290 миллионов евро в год при остановке российского транзита зерна, заявило министерство транспортного сообщения Латвии. "Латвийская железная дорога (ЛЖД) потеряет около 40 миллионов евро в год, в то время как портовые терминалы, перевозчики и другие аффилированные компании потеряют еще около 250 миллионов евро"- сообщило министерство на своем сайте. В министерстве подчеркнули, что незаработанные доходы ЛЖД должны будут компенсироваться из государственного бюджета, чтобы обеспечить финансовый баланс, установленный законом. Кроме того, прекращение транзита грузов может увеличить стоимость местных железнодорожных перевозок в 2,5-3 раза. "Это повлияет на стоимость логистики латвийского зерна, древесных гранул, топлива и других грузов", - отметило ведомство. Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс признал, что страна не может установить повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры на 300% для транзита российского зерна или вообще запретить его, так как эти вопросы находятся в компетенции Брюсселя. По данным Государственной налоговой службы Латвии, с начала 2026 года по сентябрь из России через Латвию транзитом было перевезено 593,66 тысячи тонн зерна. У Латвии имеются контракты еще на 300 тысяч тонн, при этом власти страны обсуждают возможность полного запрета транзита либо радикального повышения его стоимости.
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мировая экономика, латвия, брюссель
Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Брюссель
В Латвии оценили потери от остановки транзита российского зерна
Латвия будет терять 290 миллионов евро в год при отказе от транзита зерна из России
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перевозчики Латвии и ее портовая инфраструктура будут терять 290 миллионов евро в год при остановке российского транзита зерна, заявило министерство транспортного сообщения Латвии.
"Латвийская железная дорога (ЛЖД) потеряет около 40 миллионов евро в год, в то время как портовые терминалы, перевозчики и другие аффилированные компании потеряют еще около 250 миллионов евро"- сообщило министерство на своем сайте.
В министерстве подчеркнули, что незаработанные доходы ЛЖД должны будут компенсироваться из государственного бюджета, чтобы обеспечить финансовый баланс, установленный законом.
Кроме того, прекращение транзита грузов может увеличить стоимость местных железнодорожных перевозок в 2,5-3 раза.
"Это повлияет на стоимость логистики латвийского зерна, древесных гранул, топлива и других грузов", - отметило ведомство.
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс признал, что страна не может установить повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры на 300% для транзита российского зерна или вообще запретить его, так как эти вопросы находятся в компетенции Брюсселя.
По данным Государственной налоговой службы Латвии, с начала 2026 года по сентябрь из России через Латвию транзитом было перевезено 593,66 тысячи тонн зерна. У Латвии имеются контракты еще на 300 тысяч тонн, при этом власти страны обсуждают возможность полного запрета транзита либо радикального повышения его стоимости.