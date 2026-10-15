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Премьер Латвии призвал европейцев жертвовать пивом ради поддержки Украины - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Премьер Латвии призвал европейцев жертвовать пивом ради поддержки Украины
Премьер Латвии призвал европейцев жертвовать пивом ради поддержки Украины - 15.10.2026, ПРАЙМ
Премьер Латвии призвал европейцев жертвовать пивом ради поддержки Украины
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейцев пить меньше пива, чтобы были деньги на поддержку Украины. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:28+0300
2026-10-15T14:28+0300
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украина
латвия
брюссель
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейцев пить меньше пива, чтобы были деньги на поддержку Украины. "Поддержка Украины — это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить. Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности", — сказал Кулбергс по прибытии журналистам по прибытию на саммит Евросоюза в Брюссель, трансляцию вел Youtube-канал DRM News. Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат в президенты страны на выборах 2027 года Флориан Филиппо назвал Владимира Зеленского кровавой марионеткой евроястребов, потребовав разоружения Киева. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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мировая экономика, украина, латвия, брюссель, владимир зеленский, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС
14:28 15.10.2026
 
Премьер Латвии призвал европейцев жертвовать пивом ради поддержки Украины

Премьер Латвии Кулбергс призвал европейцев пить меньше пива для поддержки Украины

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейцев пить меньше пива, чтобы были деньги на поддержку Украины.
"Поддержка Украины — это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить. Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности", — сказал Кулбергс по прибытии журналистам по прибытию на саммит Евросоюза в Брюссель, трансляцию вел Youtube-канал DRM News.
Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат в президенты страны на выборах 2027 года Флориан Филиппо назвал Владимира Зеленского кровавой марионеткой евроястребов, потребовав разоружения Киева.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
Мировая экономикаУКРАИНАЛАТВИЯБрюссельВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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