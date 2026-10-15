https://1prime.ru/20261015/ledokol-874290663.html

На строящийся атомный ледокол "Ленинград" установили кормовую секцию

На строящийся атомный ледокол "Ленинград" установили кормовую секцию - 15.10.2026, ПРАЙМ

На строящийся атомный ледокол "Ленинград" установили кормовую секцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Кормовую секцию установили на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщил Балтийский завод... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:31+0300

2026-10-15T16:31+0300

2026-10-15T16:31+0300

россия

балтийский завод

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874290663.jpg?1792071060

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Кормовую секцию установили на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщил Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод установили на строящийся атомный ледокол "Ленинград" кормовую секцию судна с кринолином. Технически сложные операции по погрузке конструкции весом почти 160 тонн были выполнены в несколько этапов", - говорится в сообщении. Следующим шагом станет проведение работ по монтажу секции и завершение формирования кормовой оконечности судна. Отмечается, что корма атомохода – один из сложных инженерных узлов, обеспечивающих эффективность и безопасность ледовых проводок, в том числе при жесткой буксировке, когда суда следуют вплотную за ледоколом. Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года. В настоящее время на ледоколе продолжаются работы по монтажу оборудования, ведутся окрасочные работы, работы по винторулевому комплексу, формированию корпуса судна и его ледового пояса. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, балтийский завод