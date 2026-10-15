https://1prime.ru/20261015/lenta-874255051.html
"Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах
"Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах
Торговая сеть "Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах, сообщает газета "Известия". | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:23+0300
2026-10-15T00:23+0300
2026-10-15T00:23+0300
бизнес
"лента"
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах, сообщает газета "Известия".
"Лента" рассматривает возможность открытия ресторанов в своих гипермаркетах", - пишет газета со ссылкой на топ-менеджера компании, консультантов на рынке торговой недвижимости и ресторатора, знакомых с обсуждением проекта.
По информации двух собеседников издания, ритейлер изучает возможность сотрудничества с крупным ресторанным холдингом, чтобы создать пространство, где посетители смогут не только совершать покупки, но и проводить свободное время.
В самой "Ленте", по словам топ-менеджера, также допускают самостоятельное развитие ресторанного направления и рассматривает формирование собственной команды.
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бизнес, "лента"
"Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах
"Известия": "Лента" обсуждает запуск ресторанов в своих гипермаркетах
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах, сообщает газета "Известия".
"Лента" рассматривает возможность открытия ресторанов в своих гипермаркетах", - пишет газета со ссылкой на топ-менеджера компании, консультантов на рынке торговой недвижимости и ресторатора, знакомых с обсуждением проекта.
По информации двух собеседников издания, ритейлер изучает возможность сотрудничества с крупным ресторанным холдингом, чтобы создать пространство, где посетители смогут не только совершать покупки, но и проводить свободное время.
В самой "Ленте", по словам топ-менеджера, также допускают самостоятельное развитие ресторанного направления и рассматривает формирование собственной команды.