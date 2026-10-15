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"Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах

"Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах

Торговая сеть "Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах, сообщает газета "Известия". | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T00:23+0300

2026-10-15T00:23+0300

2026-10-15T00:23+0300

бизнес

"лента"

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" обсуждает запуск ресторанов в гипермаркетах, сообщает газета "Известия". "Лента" рассматривает возможность открытия ресторанов в своих гипермаркетах", - пишет газета со ссылкой на топ-менеджера компании, консультантов на рынке торговой недвижимости и ресторатора, знакомых с обсуждением проекта. По информации двух собеседников издания, ритейлер изучает возможность сотрудничества с крупным ресторанным холдингом, чтобы создать пространство, где посетители смогут не только совершать покупки, но и проводить свободное время. В самой "Ленте", по словам топ-менеджера, также допускают самостоятельное развитие ресторанного направления и рассматривает формирование собственной команды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, "лента"