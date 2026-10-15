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С экс-главы Пробизнесбанка требуют 54 миллиарда рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
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С экс-главы Пробизнесбанка требуют 54 миллиарда рублей
С экс-главы Пробизнесбанка требуют 54 миллиарда рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
С экс-главы Пробизнесбанка требуют 54 миллиарда рублей
Конкурсный кредитор рухнувшего в 2015 году Пробизнесбанка, компания "Вэй М", просит арбитражный суд Москвы взыскать почти 54 миллиарда рублей с бывшего... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:10+0300
2026-10-15T13:27+0300
бизнес
финансы
банки
москва
австрия
кипр
агентство по страхованию вкладов
асв
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Конкурсный кредитор рухнувшего в 2015 году Пробизнесбанка, компания "Вэй М", просит арбитражный суд Москвы взыскать почти 54 миллиарда рублей с бывшего президента этого банка и главы финансовой группы "Лайф" Сергея Леонтьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление о взыскании убытков было подано ООО "Вэй М" в деле о банкротстве банка 9 октября, к рассмотрению оно пока не принято. Кредитор просит взыскать с Леонтьева около 47,5 миллиарда рублей, а также около 6,5 миллиарда рублей – солидарно с Леонтьева, ООО "Компания Брокеркредитсервис" и бывшего участника этой компании Олега Михасенко. На чем он основывает свои требования, пока не уточняется. Ранее суды привлекли к субсидиарной ответственности по долгам Пробизнесбанка, превышавшим тогда 60 миллиардов рублей, экс-предправления и совладельца Александра Железняка, экс-предправления Дмитрия Дыльнова, бывшего члена правления Александра Ломова, бывшего вице-президента Вячеслава Казанцева, экс-начальника департамента корпоративных финансов Николая Алексеева и бывшего начальника одного из управлений этого департамента Кирилла Артемова. По заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) они были признаны виновными в выдаче кредитов "техническим" заемщикам, отчуждении ценных бумаг, замещении ликвидных активов неликвидными, выкупе собственных акций банком при наличии признаков несостоятельности и других убыточных сделках. Вместе с тем арбитражный суд Москвы в 2019 году оставил без рассмотрения заявление 210 кредиторов Пробизнесбанка о взыскании более 68,5 миллиарда рублей с Леонтьева и девяти других бывших руководителей в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности. Суд сослался на нормы закона о банкротстве, согласно которым конкурсные кредиторы имеют право требовать привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности только в том случае, если от заявления такого требования уклоняется конкурсный управляющий. Между тем, в этом деле АСВ ранее уже подало аналогичное заявление. Правда, Леонтьева среди ответчиков в нем не было. Представитель АСВ говорил в суде, что у Леонтьева нет имущества в РФ, он проживает за границей, и к нему иски о возмещении убытков поданы в иностранных юрисдикциях, в том числе в Австрии и на Кипре.
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бизнес, финансы, банки, москва, австрия, кипр, агентство по страхованию вкладов, асв
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, АВСТРИЯ, КИПР, Агентство по страхованию вкладов, АСВ
13:10 15.10.2026 (обновлено: 13:27 15.10.2026)
 
С экс-главы Пробизнесбанка требуют 54 миллиарда рублей

"Вэй М" просит взыскать с экс-главы Пробизнесбанка Леонтьева почти 54 млрд рублей

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Конкурсный кредитор рухнувшего в 2015 году Пробизнесбанка, компания "Вэй М", просит арбитражный суд Москвы взыскать почти 54 миллиарда рублей с бывшего президента этого банка и главы финансовой группы "Лайф" Сергея Леонтьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление о взыскании убытков было подано ООО "Вэй М" в деле о банкротстве банка 9 октября, к рассмотрению оно пока не принято.
Кредитор просит взыскать с Леонтьева около 47,5 миллиарда рублей, а также около 6,5 миллиарда рублей – солидарно с Леонтьева, ООО "Компания Брокеркредитсервис" и бывшего участника этой компании Олега Михасенко. На чем он основывает свои требования, пока не уточняется.
Ранее суды привлекли к субсидиарной ответственности по долгам Пробизнесбанка, превышавшим тогда 60 миллиардов рублей, экс-предправления и совладельца Александра Железняка, экс-предправления Дмитрия Дыльнова, бывшего члена правления Александра Ломова, бывшего вице-президента Вячеслава Казанцева, экс-начальника департамента корпоративных финансов Николая Алексеева и бывшего начальника одного из управлений этого департамента Кирилла Артемова.
По заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) они были признаны виновными в выдаче кредитов "техническим" заемщикам, отчуждении ценных бумаг, замещении ликвидных активов неликвидными, выкупе собственных акций банком при наличии признаков несостоятельности и других убыточных сделках.
Вместе с тем арбитражный суд Москвы в 2019 году оставил без рассмотрения заявление 210 кредиторов Пробизнесбанка о взыскании более 68,5 миллиарда рублей с Леонтьева и девяти других бывших руководителей в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности.
Суд сослался на нормы закона о банкротстве, согласно которым конкурсные кредиторы имеют право требовать привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности только в том случае, если от заявления такого требования уклоняется конкурсный управляющий. Между тем, в этом деле АСВ ранее уже подало аналогичное заявление. Правда, Леонтьева среди ответчиков в нем не было.
Представитель АСВ говорил в суде, что у Леонтьева нет имущества в РФ, он проживает за границей, и к нему иски о возмещении убытков поданы в иностранных юрисдикциях, в том числе в Австрии и на Кипре.
 
БизнесФинансыБанкиМОСКВААВСТРИЯКИПРАгентство по страхованию вкладовАСВ
 
 
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