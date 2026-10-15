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Лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября
Лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября - 15.10.2026, ПРАЙМ
Лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября
Лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября для преодоления разногласий по новому семилетнему бюджету объединения, сообщает Politico со ссылкой на... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T23:14+0300
2026-10-15T23:14+0300
2026-10-15T23:14+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября для преодоления разногласий по новому семилетнему бюджету объединения, сообщает Politico со ссылкой на представителя ЕС.
По информации издания, председатель Евросовета Антониу Кошта рассчитывает, что дополнительная встреча позволит подготовить почву для достижения бюджетного соглашения в декабре.
"Перед саммитом Кошта представит новые бюджетные цифры, чтобы сблизить позиции сторон", - сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника.
Решение о дополнительной встрече стало известно на фоне продолжающихся в Брюсселе переговоров лидеров ЕС по многолетнему финансовому плану на 2028-2034 годы.
Ранее премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что не ожидает существенного продвижения по бюджету на нынешнем саммите, а председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила о беспрецедентных разногласиях между государствами объединения.
По данным Rapporteur, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на заключении соглашения до конца декабря, поскольку дальнейшие переговоры осложнит предстоящая президентская кампания во Франции.
Для утверждения многолетнего бюджета ЕС требуется единогласное согласие государств-членов и одобрение Европарламента.
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мировая экономика, франция, брюссель, люксембург, роберта метсола, эммануэль макрон, ес, politico, евросовет
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Брюссель, ЛЮКСЕМБУРГ, Роберта Метсола, Эммануэль Макрон, ЕС, Politico, Евросовет
Лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября
Politico: лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза проведут внеочередной саммит 26 ноября для преодоления разногласий по новому семилетнему бюджету объединения, сообщает Politico со ссылкой на представителя ЕС.
По информации издания, председатель Евросовета Антониу Кошта рассчитывает, что дополнительная встреча позволит подготовить почву для достижения бюджетного соглашения в декабре.
"Перед саммитом Кошта представит новые бюджетные цифры, чтобы сблизить позиции сторон", - сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника.
Решение о дополнительной встрече стало известно на фоне продолжающихся в Брюсселе переговоров лидеров ЕС по многолетнему финансовому плану на 2028-2034 годы.
Ранее премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что не ожидает существенного продвижения по бюджету на нынешнем саммите, а председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила о беспрецедентных разногласиях между государствами объединения.
По данным Rapporteur, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на заключении соглашения до конца декабря, поскольку дальнейшие переговоры осложнит предстоящая президентская кампания во Франции.
Для утверждения многолетнего бюджета ЕС требуется единогласное согласие государств-членов и одобрение Европарламента.