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"Макс" запустил систему рекомендаций каналов - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Макс" запустил систему рекомендаций каналов
"Макс" запустил систему рекомендаций каналов - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Макс" запустил систему рекомендаций каналов
Национальный мессенджер "Макс" запустил систему рекомендаций каналов на основе интересов подписчиков, а также добавил возможность сохранять истории в архив и... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:16+0300
2026-10-15T13:35+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874275519.jpg?1792060511
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Национальный мессенджер "Макс" запустил систему рекомендаций каналов на основе интересов подписчиков, а также добавил возможность сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галере, сообщила пресс-служба платформы. "Mакс" запустил обновления для пользователей. Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею, а авторы могут попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте", - говорится в сообщении. Так, после подписки на новый канал на экране пользователя отобразится блок с подборкой. Система рекомендаций предлагает каналы на основе интересов подписчиков, схожих тематик, качества контента и частоты взаимодействия с ним, пояснили в пресс-службе. Кроме того, пользователи смогут просматривать архив историй в разделе "Чаты", удерживая нажатием иконку профиля или в настройках приложения в разделе "Мои истории". Также в "Максе" теперь можно подключить и отключить автоматическое сохранение медиа из чата в галерею телефона. Изменить эту функцию можно в настройках приложения в разделе "Хранение и загрузка медиа". "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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192
40
192
40
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4.7
96
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технологии
Технологии
13:16 15.10.2026 (обновлено: 13:35 15.10.2026)
 
"Макс" запустил систему рекомендаций каналов

"Макс" запустил систему рекомендаций каналов на основе интересов подписчиков

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Национальный мессенджер "Макс" запустил систему рекомендаций каналов на основе интересов подписчиков, а также добавил возможность сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галере, сообщила пресс-служба платформы.
"Mакс" запустил обновления для пользователей. Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею, а авторы могут попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте", - говорится в сообщении.
Так, после подписки на новый канал на экране пользователя отобразится блок с подборкой. Система рекомендаций предлагает каналы на основе интересов подписчиков, схожих тематик, качества контента и частоты взаимодействия с ним, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, пользователи смогут просматривать архив историй в разделе "Чаты", удерживая нажатием иконку профиля или в настройках приложения в разделе "Мои истории".
Также в "Максе" теперь можно подключить и отключить автоматическое сохранение медиа из чата в галерею телефона. Изменить эту функцию можно в настройках приложения в разделе "Хранение и загрузка медиа".
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
 
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