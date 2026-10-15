https://1prime.ru/20261015/maks-874275519.html

"Макс" запустил систему рекомендаций каналов

"Макс" запустил систему рекомендаций каналов - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Макс" запустил систему рекомендаций каналов

Национальный мессенджер "Макс" запустил систему рекомендаций каналов на основе интересов подписчиков, а также добавил возможность сохранять истории в архив и... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:16+0300

2026-10-15T13:16+0300

2026-10-15T13:35+0300

технологии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Национальный мессенджер "Макс" запустил систему рекомендаций каналов на основе интересов подписчиков, а также добавил возможность сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галере, сообщила пресс-служба платформы. "Mакс" запустил обновления для пользователей. Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею, а авторы могут попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте", - говорится в сообщении. Так, после подписки на новый канал на экране пользователя отобразится блок с подборкой. Система рекомендаций предлагает каналы на основе интересов подписчиков, схожих тематик, качества контента и частоты взаимодействия с ним, пояснили в пресс-службе. Кроме того, пользователи смогут просматривать архив историй в разделе "Чаты", удерживая нажатием иконку профиля или в настройках приложения в разделе "Мои истории". Также в "Максе" теперь можно подключить и отключить автоматическое сохранение медиа из чата в галерею телефона. Изменить эту функцию можно в настройках приложения в разделе "Хранение и загрузка медиа". "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии