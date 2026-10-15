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В Хабаровском крае создали новый железнодорожный туристический маршрут
В Хабаровском крае создали новый железнодорожный туристический маршрут - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае создали новый железнодорожный туристический маршрут
Новый железнодорожный туристический маршрут "Восточное ожерелье России" создан в Хабаровском крае, он охватывает 4 дальневосточных субъекта, сообщили в аппарате | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:11+0300
2026-10-15T15:11+0300
2026-10-15T15:11+0300
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туризм
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хабаровский край
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новый железнодорожный туристический маршрут "Восточное ожерелье России" создан в Хабаровском крае, он охватывает 4 дальневосточных субъекта, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. На ней обсудили развитие образования, спорта, молодежной политики и туризма в регионе.
"В регионе создан новый железнодорожный туристический маршрут "Восточное ожерелье России", охватывающий 4 дальневосточных субъекта. В ближайшие годы появятся водно-оздоровительный и спортивно-туристического комплексы", - говорится в сообщении.
Чернышенко отметил, что благодаря единой субсидии и льготному кредитованию в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в Хабаровском крае создается несколько гостиниц. "Это помогает делать отдых жителей региона более комфортным, а также привлекать путешественников из других регионов и стран", – добавил он.
В аппарате также привели данные по количеству туристов, посетивших Хабаровский край в первом полугодии 2026 года - 8 тысяч гостей, что на 17,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такой результат в аппарате связываются с действующим безвизовым режимом между Россией и Китаем.
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бизнес, туризм, россия, хабаровский край, китай, дмитрий чернышенко
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Хабаровский край, КИТАЙ, Дмитрий Чернышенко
В Хабаровском крае создали новый железнодорожный туристический маршрут
В Хабаровском крае создали новый железнодорожный туристический маршрут
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новый железнодорожный туристический маршрут "Восточное ожерелье России" создан в Хабаровском крае, он охватывает 4 дальневосточных субъекта, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. На ней обсудили развитие образования, спорта, молодежной политики и туризма в регионе.
"В регионе создан новый железнодорожный туристический маршрут "Восточное ожерелье России", охватывающий 4 дальневосточных субъекта. В ближайшие годы появятся водно-оздоровительный и спортивно-туристического комплексы", - говорится в сообщении.
Чернышенко отметил, что благодаря единой субсидии и льготному кредитованию в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в Хабаровском крае создается несколько гостиниц. "Это помогает делать отдых жителей региона более комфортным, а также привлекать путешественников из других регионов и стран", – добавил он.
В аппарате также привели данные по количеству туристов, посетивших Хабаровский край в первом полугодии 2026 года - 8 тысяч гостей, что на 17,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такой результат в аппарате связываются с действующим безвизовым режимом между Россией и Китаем.