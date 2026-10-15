https://1prime.ru/20261015/mask-874264959.html

Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз

Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз - 15.10.2026, ПРАЙМ

Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз

Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:54+0300

2026-10-15T10:54+0300

2026-10-15T10:54+0300

технологии

мировая экономика

саудовская аравия

spacex

nvidia

saudi aramco

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874264959.jpg?1792050876

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в 50 раз выше текущей оценки. "Если не случится крупной мировой войны, оценка SpaceX, вероятно, превысит 100 триллионов долларов менее чем за 10 лет", - написал Маск в соцсети X. По итогам торгов среды капитализация SpaceX превышает 2 триллиона долларов. Крупнейшей компанией мира остается американская Nvidia с капитализацией в 5,3 триллиона долларов. Июньское размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, саудовская аравия, spacex, nvidia, saudi aramco