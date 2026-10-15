Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/mask-874264959.html
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз - 15.10.2026, ПРАЙМ
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз
Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:54+0300
2026-10-15T10:54+0300
технологии
мировая экономика
саудовская аравия
spacex
nvidia
saudi aramco
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874264959.jpg?1792050876
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в 50 раз выше текущей оценки. "Если не случится крупной мировой войны, оценка SpaceX, вероятно, превысит 100 триллионов долларов менее чем за 10 лет", - написал Маск в соцсети X. По итогам торгов среды капитализация SpaceX превышает 2 триллиона долларов. Крупнейшей компанией мира остается американская Nvidia с капитализацией в 5,3 триллиона долларов. Июньское размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, саудовская аравия, spacex, nvidia, saudi aramco
Технологии, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, SpaceX, Nvidia, Saudi Aramco
10:54 15.10.2026
 
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз

Илон Маск допустил, что капитализация SpaceX может превысить 100 триллионов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в 50 раз выше текущей оценки.
"Если не случится крупной мировой войны, оценка SpaceX, вероятно, превысит 100 триллионов долларов менее чем за 10 лет", - написал Маск в соцсети X.
По итогам торгов среды капитализация SpaceX превышает 2 триллиона долларов. Крупнейшей компанией мира остается американская Nvidia с капитализацией в 5,3 триллиона долларов.
Июньское размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
 
ТехнологииМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯSpaceXNvidiaSaudi Aramco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала