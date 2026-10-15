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Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз - 15.10.2026, ПРАЙМ
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз
Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:54+0300
2026-10-15T10:54+0300
2026-10-15T10:54+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в 50 раз выше текущей оценки.
"Если не случится крупной мировой войны, оценка SpaceX, вероятно, превысит 100 триллионов долларов менее чем за 10 лет", - написал Маск в соцсети X.
По итогам торгов среды капитализация SpaceX превышает 2 триллиона долларов. Крупнейшей компанией мира остается американская Nvidia с капитализацией в 5,3 триллиона долларов.
Июньское размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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технологии, мировая экономика, саудовская аравия, spacex, nvidia, saudi aramco
Технологии, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, SpaceX, Nvidia, Saudi Aramco
Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX в 50 раз
Илон Маск допустил, что капитализация SpaceX может превысить 100 триллионов долларов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в следующие десять лет капитализация его компании SpaceX может превысить 100 триллионов долларов, что примерно в 50 раз выше текущей оценки.
"Если не случится крупной мировой войны, оценка SpaceX, вероятно, превысит 100 триллионов долларов менее чем за 10 лет", - написал Маск в соцсети X.
По итогам торгов среды капитализация SpaceX превышает 2 триллиона долларов. Крупнейшей компанией мира остается американская Nvidia с капитализацией в 5,3 триллиона долларов.
Июньское размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.