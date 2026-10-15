https://1prime.ru/20261015/mask-874300404.html
Илон Маск задумался о создании конкурента Amazon
Илон Маск задумался о создании конкурента Amazon - 15.10.2026, ПРАЙМ
Илон Маск задумался о создании конкурента Amazon
Американский предприниматель Илон Маск задумался о возможности создания конкурента Amazon. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:07+0300
2026-10-15T19:07+0300
2026-10-15T19:26+0300
технологии
amazon
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ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск задумался о возможности создания конкурента Amazon. "Может, нам стоит создать конкурента Amazon", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети X. Маск отреагировал на публикацию пользователя X, который пожаловался, что Amazon блокирует ИИ-ассистентов Grok Bot при оформлении заказов в магазине, и спросил, стоит ли ему в связи с этим сменить любимую площадку для покупок. ИИ-ассистенты Grok Bot были представлены в августе. По данным разработчиков, они способны работать круглосуточно через облачные сервисы. Ассистенты могут выполнять различные задачи в интернете, в том числе искать потенциальных клиентов, составлять электронные письма, обновлять базы данных и обрабатывать счета. Они обращаются к пользователю только тогда, когда требуется его одобрение.
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технологии, amazon
Илон Маск задумался о создании конкурента Amazon
Маск задумался о возможности создания конкурента Amazon
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск задумался о возможности создания конкурента Amazon.
"Может, нам стоит создать конкурента Amazon", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети X.
Маск отреагировал на публикацию пользователя X, который пожаловался, что Amazon блокирует ИИ-ассистентов Grok Bot при оформлении заказов в магазине, и спросил, стоит ли ему в связи с этим сменить любимую площадку для покупок.
ИИ-ассистенты Grok Bot были представлены в августе. По данным разработчиков, они способны работать круглосуточно через облачные сервисы.
Ассистенты могут выполнять различные задачи в интернете, в том числе искать потенциальных клиентов, составлять электронные письма, обновлять базы данных и обрабатывать счета. Они обращаются к пользователю только тогда, когда требуется его одобрение.