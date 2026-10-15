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МЭР подготовило законопроект о льготах по расходам на НИОКР

МЭР подготовило законопроект о льготах по расходам на НИОКР - 15.10.2026, ПРАЙМ

МЭР подготовило законопроект о льготах по расходам на НИОКР

Минэкономразвития России подготовило законопроект о внесении изменений в механизм предоставления бизнесу льгот по расходам на научно-исследовательские и... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:41+0300

2026-10-15T19:41+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило законопроект о внесении изменений в механизм предоставления бизнесу льгот по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сообщил министр экономического развития Максим Решетников. В ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия" один из участников предложил упростить процедуру получения льгот по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В частности, прозвучали предложения об уточнении критериев новизны продукции, расширении перечней направлений, на которые распространяется льгота, упрощении подтверждения право на льготу, а также о разрешении списывать расходы на исследования и разработки по мере их возникновения. "У нас законопроект разработан, и мы даже с Минфином по большому счету все согласовали", - сказал Решетников. Правда, добавил он, в результате предложенных изменений бюджет Москвы, так как здесь расположены основные научные институты, столкнется с выпадающими доходами в размере 20 миллиардов рублей на 3 года. "Мы с ними переговоры ведем. Но в целом мы, наверное, попросим поддержки. Может быть Москву попросим, что называется, закрыть глаза на эти выпадающие. И если поддержка будет, мы тогда в ближайшее время могли бы уже внести законопроект и, может быть, даже попытаться в (осеннюю сессию) в Госдуму с ним успеть, потому что общее понимание есть", - подчеркнул Решетников. Он добавил, что механизм получения налоговой льготы на НИОКР сделан "достаточно тяжело", поэтому лишь 68 компаний в год им пользуются. Еще летом Решетников говорил, что Минэкономразвития и Минфин России близки к согласованию реформы льгот по НИОКР, чтобы ими могли воспользоваться большее число компаний. Тогда же он отмечал, что министерство рассматривает возможность расширения самого понятия НИОКР. Весной текущего года премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам представить к 19 августа в правительство предложения по совершенствованию администрирования применения льготы по налогу на прибыль организаций при расходах на НИОКР. Речь идет о возможности предоставления права списания расходов на НИОКР в периоде их осуществления с последующей возможностью применения к ним повышающих коэффициентов, корректировке порядка использования резерва предстоящих расходов на НИОКР и увеличении срока и размера такого резервирования.

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россия, бизнес, москва, максим решетников, михаил мишустин, минфин, госдума, минфин рф