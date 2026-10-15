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МЭР предложило привлекать средства россиян для строительства отелей - 15.10.2026, ПРАЙМ
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МЭР предложило привлекать средства россиян для строительства отелей
МЭР предложило привлекать средства россиян для строительства отелей - 15.10.2026, ПРАЙМ
МЭР предложило привлекать средства россиян для строительства отелей
Минэкономразвития России подготовило законопроект о вовлечении граждан в инвестирование в строительство гостиниц, сообщил министр экономического развития Максим | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:11+0300
2026-10-15T20:16+0300
бизнес
россия
максим решетников
марат хуснуллин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило законопроект о вовлечении граждан в инвестирование в строительство гостиниц, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Решетников отметил, что в текущих условиях без денег населения только при использовании кредитов необходимое количество гостиничных номеров не удастся построить. При этом нельзя допустить застройки на землях гостиниц и рекреаций апартаментов, которые использовались бы как квази-жилье. "У нас такой проект закона сейчас подготовлен, мы его активно с отраслью обсуждаем", - сказал Решетников. По его словам, предлагается создать механизм, при котором гостиничные объекты будут законодательно обременены договором управления с профессиональной управляющей компанией. Для собственника будут действовать четкие ограничения: он не сможет проживать в объекте все время. Например, предлагается условие, что 11 месяцев в году номер должен работать именно как гостиничный. Кроме того, у объекта должна быть единая зона ресепшн и ресторан. "Действительно, гостиница должна быть, а не просто по документам гостиница, а по факту жилье", - подчеркнул министр. Он добавил, что вопрос обсуждался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. "Договорились, что не в закон о ДДУ будем вносить изменения, но будем на него (закон о ДДУ - ред.) очень сильно ссылаться и будем всю механику для защиты средств населения использовать уже отработанную в рамках как раз этого законодательства", - подчеркнул Решетников. В феврале в Минэкономразвития сообщали журналистам, что министерство совместно с заинтересованными ведомствами подготовило концепцию по вовлечению граждан в инвестирование в строительство гостиниц.
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бизнес, россия, максим решетников, марат хуснуллин, эльвира набиуллина
Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников, Марат Хуснуллин, Эльвира Набиуллина
20:11 15.10.2026 (обновлено: 20:16 15.10.2026)
 
МЭР предложило привлекать средства россиян для строительства отелей

МЭР подготовило законопроект по вовлечению россиян в инвестиции в строительство гостиниц

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило законопроект о вовлечении граждан в инвестирование в строительство гостиниц, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Решетников отметил, что в текущих условиях без денег населения только при использовании кредитов необходимое количество гостиничных номеров не удастся построить. При этом нельзя допустить застройки на землях гостиниц и рекреаций апартаментов, которые использовались бы как квази-жилье.
"У нас такой проект закона сейчас подготовлен, мы его активно с отраслью обсуждаем", - сказал Решетников.
По его словам, предлагается создать механизм, при котором гостиничные объекты будут законодательно обременены договором управления с профессиональной управляющей компанией. Для собственника будут действовать четкие ограничения: он не сможет проживать в объекте все время.
Например, предлагается условие, что 11 месяцев в году номер должен работать именно как гостиничный. Кроме того, у объекта должна быть единая зона ресепшн и ресторан.
"Действительно, гостиница должна быть, а не просто по документам гостиница, а по факту жилье", - подчеркнул министр.
Он добавил, что вопрос обсуждался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. "Договорились, что не в закон о ДДУ будем вносить изменения, но будем на него (закон о ДДУ - ред.) очень сильно ссылаться и будем всю механику для защиты средств населения использовать уже отработанную в рамках как раз этого законодательства", - подчеркнул Решетников.
В феврале в Минэкономразвития сообщали журналистам, что министерство совместно с заинтересованными ведомствами подготовило концепцию по вовлечению граждан в инвестирование в строительство гостиниц.
 
БизнесРОССИЯМаксим РешетниковМарат ХуснуллинЭльвира Набиуллина
 
 
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