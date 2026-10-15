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Эксперт призвала разработать альтернативу цифровым системам в энергетике

Эксперт призвала разработать альтернативу цифровым системам в энергетике - 15.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт призвала разработать альтернативу цифровым системам в энергетике

Необходимо разработать альтернативу цифровым системам в энергетике, поскольку они показали свою недостаточную надежность на фоне высокой вероятности блэкаутов,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:24+0300

2026-10-15T17:24+0300

2026-10-15T17:24+0300

мировая экономика

австрия

москва

карин кнайсль

мид

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Необходимо разработать альтернативу цифровым системам в энергетике, поскольку они показали свою недостаточную надежность на фоне высокой вероятности блэкаутов, считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. Она приняла участие в дискуссии "Международные отношения. Экономика, энергетика в цифровую эпоху", организованной на полях Международного форума "Российская энергетическая неделя". "Блэкаут может вполне стать фактом нашей жизни. Это может быть блэкаут в электросистеме, полное прекращение подачи электричества, и для этого нужно обязательно разработать план "б". Мы считаем, что необходимо задействовать аналоговую систему. Аналоговая система не должна исчезать с горизонта для того, чтобы настроить сеть, если цифровая сеть выйдет из строя", - сказала Кнайсль. По ее словам, не следует думать, что цифровизация является ответом на все современные вызовы. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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мировая экономика, австрия, москва, карин кнайсль, мид