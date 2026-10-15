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Кредиторская задолженность угольной отрасли составила 1,6-1,8 трлн рублей
Кредиторская задолженность угольной отрасли составила 1,6-1,8 трлн рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
Кредиторская задолженность угольной отрасли составила 1,6-1,8 трлн рублей
Кредиторская задолженность угольной отрасли с начала года составила 1,6-1,8 триллиона рублей, сообщил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:37+0300
2026-10-15T09:37+0300
2026-10-15T09:37+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Кредиторская задолженность угольной отрасли с начала года составила 1,6-1,8 триллиона рублей, сообщил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "В этом году… 1,6-1,8 триллиона рублей кредиторская задолженность", - сказал Исламов на полях Российской энергетической недели, говоря о ситуации в угольной отрасли. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Промышленность, РОССИЯ, МОСКВА
Кредиторская задолженность угольной отрасли составила 1,6-1,8 трлн рублей
Минэнерго: кредиторская задолженность угольной отрасли составила 1,6-1,8 трлн рублей