https://1prime.ru/20261015/minenergo-874261509.html
Минэнерго оценило экспорт угля из России на восток в 123-125 млн тонн
Минэнерго оценило экспорт угля из России на восток в 123-125 млн тонн - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго оценило экспорт угля из России на восток в 123-125 млн тонн
Объем экспорта угля из России в восточном направлении оценивается в 123-125 миллионов тонн в текущем году, сказал замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:50+0300
2026-10-15T09:50+0300
2026-10-15T09:50+0300
россия
москва
уголь
промышленность
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874261509.jpg?1792047007
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта угля из России в восточном направлении оценивается в 123-125 миллионов тонн в текущем году, сказал замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "По этому году мы оцениваем с увеличением объема вывоза на восток примерно 123-125 миллионов тонн. Но, конечно, нам этого не хватает, надо работать над увеличением вывоза", - сказал он в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, уголь, промышленность
РОССИЯ, МОСКВА, уголь, Промышленность
Минэнерго оценило экспорт угля из России на восток в 123-125 млн тонн
Минэнерго: экспорт угля из России в восточном направлении оценивается в 123-125 млн тонн
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта угля из России в восточном направлении оценивается в 123-125 миллионов тонн в текущем году, сказал замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов.
"По этому году мы оцениваем с увеличением объема вывоза на восток примерно 123-125 миллионов тонн. Но, конечно, нам этого не хватает, надо работать над увеличением вывоза", - сказал он в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.