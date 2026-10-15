https://1prime.ru/20261015/minenergo-874261509.html

Минэнерго оценило экспорт угля из России на восток в 123-125 млн тонн

Минэнерго оценило экспорт угля из России на восток в 123-125 млн тонн - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго оценило экспорт угля из России на восток в 123-125 млн тонн

Объем экспорта угля из России в восточном направлении оценивается в 123-125 миллионов тонн в текущем году, сказал замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:50+0300

2026-10-15T09:50+0300

2026-10-15T09:50+0300

россия

москва

уголь

промышленность

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта угля из России в восточном направлении оценивается в 123-125 миллионов тонн в текущем году, сказал замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "По этому году мы оцениваем с увеличением объема вывоза на восток примерно 123-125 миллионов тонн. Но, конечно, нам этого не хватает, надо работать над увеличением вывоза", - сказал он в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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