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Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году
Убыток российских угольных компаний до налогообложения в 2026 году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:50+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Убыток российских угольных компаний до налогообложения в 2026 году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, выступая на сессии "Российской энергетической недели". Он напомнил, что на ситуацию в отрасли влияет ряд факторов, таких как мировые цены, санкции, ограничения по расчетам, динамика курса рубля. "К сожалению, в этом году убытки тоже очень большие. Да, меньше, чем в прошлом году. За семь месяцев - 178,2 миллиарда рублей. В прошлом году за эти семь месяцев - 225 (миллиардов рублей - ред.)", - сказал Исламов. Согласно материалам, представленным замминистра в ходе выступления, убыток угольных компания до налогообложения в 2025 году составил 420 миллиардов рублей, а в 2026 году предварительно оценивается в 324 миллиарда рублей. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, МОСКВА, уголь, Промышленность, Бизнес
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году
Минэнерго: убыток угольных компаний в 2026 году может составить 324 миллиарда рублей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Убыток российских угольных компаний до налогообложения в 2026 году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, выступая на сессии "Российской энергетической недели".
Он напомнил, что на ситуацию в отрасли влияет ряд факторов, таких как мировые цены, санкции, ограничения по расчетам, динамика курса рубля.
"К сожалению, в этом году убытки тоже очень большие. Да, меньше, чем в прошлом году. За семь месяцев - 178,2 миллиарда рублей. В прошлом году за эти семь месяцев - 225 (миллиардов рублей - ред.)", - сказал Исламов.
Согласно материалам, представленным замминистра в ходе выступления, убыток угольных компания до налогообложения в 2025 году составил 420 миллиардов рублей, а в 2026 году предварительно оценивается в 324 миллиарда рублей.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.