Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/minenergo-874261681.html
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году
Убыток российских угольных компаний до налогообложения в 2026 году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:50+0300
2026-10-15T09:50+0300
россия
москва
уголь
промышленность
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874261681.jpg?1792047042
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Убыток российских угольных компаний до налогообложения в 2026 году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, выступая на сессии "Российской энергетической недели". Он напомнил, что на ситуацию в отрасли влияет ряд факторов, таких как мировые цены, санкции, ограничения по расчетам, динамика курса рубля. "К сожалению, в этом году убытки тоже очень большие. Да, меньше, чем в прошлом году. За семь месяцев - 178,2 миллиарда рублей. В прошлом году за эти семь месяцев - 225 (миллиардов рублей - ред.)", - сказал Исламов. Согласно материалам, представленным замминистра в ходе выступления, убыток угольных компания до налогообложения в 2025 году составил 420 миллиардов рублей, а в 2026 году предварительно оценивается в 324 миллиарда рублей. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, уголь, промышленность, бизнес
РОССИЯ, МОСКВА, уголь, Промышленность, Бизнес
09:50 15.10.2026
 
Минэнерго ожидает снижения убытка угольных компаний в 2026 году

Минэнерго: убыток угольных компаний в 2026 году может составить 324 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Убыток российских угольных компаний до налогообложения в 2026 году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, выступая на сессии "Российской энергетической недели".
Он напомнил, что на ситуацию в отрасли влияет ряд факторов, таких как мировые цены, санкции, ограничения по расчетам, динамика курса рубля.
"К сожалению, в этом году убытки тоже очень большие. Да, меньше, чем в прошлом году. За семь месяцев - 178,2 миллиарда рублей. В прошлом году за эти семь месяцев - 225 (миллиардов рублей - ред.)", - сказал Исламов.
Согласно материалам, представленным замминистра в ходе выступления, убыток угольных компания до налогообложения в 2025 году составил 420 миллиардов рублей, а в 2026 году предварительно оценивается в 324 миллиарда рублей.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВАугольПромышленностьБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала