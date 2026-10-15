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Минэнерго считает необходимым продлить программу модернизации ТЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго считает необходимым продлить программу модернизации ТЭС
Минэнерго считает необходимым продлить программу модернизации ТЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго считает необходимым продлить программу модернизации ТЭС
Минэнерго России считает необходимым продлить программу модернизации теплоэлектростанций (КОММод) после 2031 года, она будет доработана, заявил РИА Новости... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:28+0300
2026-10-15T10:28+0300
россия
москва
александр новак
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России считает необходимым продлить программу модернизации теплоэлектростанций (КОММод) после 2031 года, она будет доработана, заявил РИА Новости замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Да, будем. Сейчас тоже с сообществом обсуждаются варианты, как это будет осуществляться. Ну, однозначно программа КОММод необходима, мы будем ее продлевать", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. В марте вице-премьер Александр Новак заявлял, что необходимо продлить программу модернизации тепловой энергетики РФ или сделать ее бессрочной. "У нас сейчас есть программа КОММод действующая. Мы ее доработаем и запустим на новый цикл", - добавил Конюшенко. В сентябре глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий сообщал, что очередной КОММод планируется провести в ноябре, как это отражено в нормативной базе. Позднее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал журналистам, что министерство ожидает осенью текущего года проведения КОММода и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак, Антон Алиханов, Минпромторг
10:28 15.10.2026
 
Минэнерго считает необходимым продлить программу модернизации ТЭС

Минэнерго: программа модернизации теплоэлектростанций должна быть продлена после 2031 года

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России считает необходимым продлить программу модернизации теплоэлектростанций (КОММод) после 2031 года, она будет доработана, заявил РИА Новости замминистра энергетики Петр Конюшенко.
"Да, будем. Сейчас тоже с сообществом обсуждаются варианты, как это будет осуществляться. Ну, однозначно программа КОММод необходима, мы будем ее продлевать", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
В марте вице-премьер Александр Новак заявлял, что необходимо продлить программу модернизации тепловой энергетики РФ или сделать ее бессрочной.
"У нас сейчас есть программа КОММод действующая. Мы ее доработаем и запустим на новый цикл", - добавил Конюшенко.
В сентябре глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий сообщал, что очередной КОММод планируется провести в ноябре, как это отражено в нормативной базе. Позднее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал журналистам, что министерство ожидает осенью текущего года проведения КОММода и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВААлександр НовакАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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