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Минэнерго: Подмосковье предложило построить новые электростанции
Минэнерго: Подмосковье предложило построить новые электростанции - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго: Подмосковье предложило построить новые электростанции
Правительство Московской области предложило построить новые электростанции в регионе, но решений пока нет, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Петр... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:28+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство Московской области предложило построить новые электростанции в регионе, но решений пока нет, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко. "В рамках обсуждения СИПРа (Схемы и программы развития электроэнергетических систем России - ред.) от правительства Московской области поступили предложения по возможному строительству электростанций... Это абсолютно в рамках обсуждения, решений никаких не принято и не факт, что такие решения будут приняты", - сказал Конюшенко в кулуарах Российской энергетической недели. Он подчеркнул, что Минэнерго РФ сейчас оптимизирует деятельность энергетической системы и, в первую очередь, рассматривает наиболее дешевые варианты, которые позволили бы покрыть дефициты. В этом случае речь идет о сетевых решениях. "Если у нас отсутствует источник генерации, тогда мы уже переходим к более дорогостоящему строительству генерации", - заключил Конюшенко. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, московская область, москва
РОССИЯ, Московская область, МОСКВА
Минэнерго: Подмосковье предложило построить новые электростанции
Правительство Подмосковья предложило построить новые электростанции, но решений пока нет
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство Московской области предложило построить новые электростанции в регионе, но решений пока нет, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко.
"В рамках обсуждения СИПРа (Схемы и программы развития электроэнергетических систем России - ред.) от правительства Московской области
поступили предложения по возможному строительству электростанций... Это абсолютно в рамках обсуждения, решений никаких не принято и не факт, что такие решения будут приняты", - сказал Конюшенко в кулуарах Российской энергетической недели.
Он подчеркнул, что Минэнерго РФ сейчас оптимизирует деятельность энергетической системы и, в первую очередь, рассматривает наиболее дешевые варианты, которые позволили бы покрыть дефициты. В этом случае речь идет о сетевых решениях.
"Если у нас отсутствует источник генерации, тогда мы уже переходим к более дорогостоящему строительству генерации", - заключил Конюшенко.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.