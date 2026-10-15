https://1prime.ru/20261015/minenergo-874263771.html

Минэнерго: Подмосковье предложило построить новые электростанции

Минэнерго: Подмосковье предложило построить новые электростанции - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго: Подмосковье предложило построить новые электростанции

Правительство Московской области предложило построить новые электростанции в регионе, но решений пока нет, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Петр... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:28+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство Московской области предложило построить новые электростанции в регионе, но решений пока нет, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко. "В рамках обсуждения СИПРа (Схемы и программы развития электроэнергетических систем России - ред.) от правительства Московской области поступили предложения по возможному строительству электростанций... Это абсолютно в рамках обсуждения, решений никаких не принято и не факт, что такие решения будут приняты", - сказал Конюшенко в кулуарах Российской энергетической недели. Он подчеркнул, что Минэнерго РФ сейчас оптимизирует деятельность энергетической системы и, в первую очередь, рассматривает наиболее дешевые варианты, которые позволили бы покрыть дефициты. В этом случае речь идет о сетевых решениях. "Если у нас отсутствует источник генерации, тогда мы уже переходим к более дорогостоящему строительству генерации", - заключил Конюшенко. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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