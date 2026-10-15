https://1prime.ru/20261015/minenergo-874274460.html

Минэнерго разрабатывает нормативно-правовые акты для модернизации ТЭС

Минэнерго разрабатывает нормативно-правовые акты для модернизации ТЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго разрабатывает нормативно-правовые акты для модернизации ТЭС

Минэнерго России разрабатывает нормативно-правовые акты, которые позволят внедрить передовые технологии в строительство и модернизацию теплоэлектростанций,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:01+0300

2026-10-15T13:01+0300

2026-10-15T13:01+0300

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России разрабатывает нормативно-правовые акты, которые позволят внедрить передовые технологии в строительство и модернизацию теплоэлектростанций, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Министерство энергетики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты, позволяющие внедрить самые современные технологии при проведении отборов проектов строительства и модернизации угольной генерации", - сказал он на Госсовете по энергетике в рамках Российской энергетической недели. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе своего выступления отметил, что до 2042 года в России предусмотрен ввод 11,9 ГВт новых угольных мощностей и модернизация еще 11,5 ГВт. По его словам, стоит задача перейти к более эффективным технологиям производства электроэнергии. В частности, речь идет об энергоблоках на суперсверхкритических параметрах пара. По словам Конюшенко, применение такой технологии позволит повысить коэффициент полезного действия (КПД) электростанций на 10-15%, снизить расход топлива и уменьшить стоимость одного киловатт-часа, что особенно актуально становится в условиях роста цен на энергетическое оборудование. "То есть, с одной стороны, у нас "капекс" будет расти, а, с другой стороны, затраты на топливо снижаться, что приведет в целом к балансировке тарифных решений", - пояснил замминистра. По его словам, в настоящее время по существующим программам в России уже модернизируется 6,7 ГВт угольной генерации, строится еще 24 ГВт с объемом инвестиций порядка 800 миллиардов рублей. "Сколько новая технология будет стоить? По предварительным оценкам, удельные капитальные затраты для блока 800 МВт - а для "суперсверхритики" чем больше мощность блока, тем повышается эффективность, - рекомендуются блоки 800 МВт. Стоимость будет составлять порядка 350 миллионов рублей за МВт, что сопоставимо со строительством новой генерации", - добавил Конюшенко. Более того, инновационные технологии предполагают необходимость доработки и отладки технологий на первых образцах, и сроки и уровни капзатрат могут меняться. Учитывая дополнительную стоимостную нагрузку, Минэнерго РФ полагает целесообразным рассмотреть возможность применения мер господдержки, в том числе на стадии НИОКР: субсидий, налоговых льгот и пониженных кредитных ставок, в том числе путем отнесения проектов строительства генерации к проектам технологического суверенитета. "Определить ценовые параметры для отбора таких проектов можно будет после оценки темпов производства и оценки затрат отечественных машиностроителей", - заключил Конюшенко, отметив, что технология "суперсверхкритики" может стать частью отраслевого заказа. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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