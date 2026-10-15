https://1prime.ru/20261015/minenergo-874281469.html

Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах

Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах

Минэнерго России рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T14:40+0300

россия

москва

сергей цивилев

цод

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874281469.jpg?1792064442

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "Мы рассматриваем в том числе вопрос и строительства в угольных регионах крупных объектов потребления электрической энергии, таких как ЦОДы. Это уже совместная работа у нас идет с Минцифры Российской Федерации. Они делают прогноз свой по строительству ЦОДов, а мы, соответственно, удовлетворение этих ЦОДов электрической энергией", - сказал он в кулуарах "Российской энергетической недели". Цивилев добавил, что Минэнерго также поддерживает строительство новой генерации на борту угольных разрезов, чтобы минимизировать перевозки угля на железнодорожном транспорте и уменьшить расходы на логистику, которая "съедает" 70% выручки угольных компаний. "Поэтому нам лучше производить эту электрическую энергию на месте, передавать ее по новым технологиям постоянного тока. Мы уже на сегодняшний момент обладаем практически всеми технологиями, связанными с передачей электрической энергии большой мощности по постоянному току. Первые проекты мы уже сейчас проектируем, которые будут в нашей стране реализованы", - добавил министр. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей цивилев, цод