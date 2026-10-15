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Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах
Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах
Минэнерго России рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:40+0300
2026-10-15T14:40+0300
россия
москва
сергей цивилев
цод
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "Мы рассматриваем в том числе вопрос и строительства в угольных регионах крупных объектов потребления электрической энергии, таких как ЦОДы. Это уже совместная работа у нас идет с Минцифры Российской Федерации. Они делают прогноз свой по строительству ЦОДов, а мы, соответственно, удовлетворение этих ЦОДов электрической энергией", - сказал он в кулуарах "Российской энергетической недели". Цивилев добавил, что Минэнерго также поддерживает строительство новой генерации на борту угольных разрезов, чтобы минимизировать перевозки угля на железнодорожном транспорте и уменьшить расходы на логистику, которая "съедает" 70% выручки угольных компаний. "Поэтому нам лучше производить эту электрическую энергию на месте, передавать ее по новым технологиям постоянного тока. Мы уже на сегодняшний момент обладаем практически всеми технологиями, связанными с передачей электрической энергии большой мощности по постоянному току. Первые проекты мы уже сейчас проектируем, которые будут в нашей стране реализованы", - добавил министр. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, сергей цивилев, цод
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев, ЦОД
14:40 15.10.2026
 
Минэнерго РФ рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах

Цивилев: Минэнерго рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России рассматривает строительство дата-центров в угольных регионах, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"Мы рассматриваем в том числе вопрос и строительства в угольных регионах крупных объектов потребления электрической энергии, таких как ЦОДы. Это уже совместная работа у нас идет с Минцифры Российской Федерации. Они делают прогноз свой по строительству ЦОДов, а мы, соответственно, удовлетворение этих ЦОДов электрической энергией", - сказал он в кулуарах "Российской энергетической недели".
Цивилев добавил, что Минэнерго также поддерживает строительство новой генерации на борту угольных разрезов, чтобы минимизировать перевозки угля на железнодорожном транспорте и уменьшить расходы на логистику, которая "съедает" 70% выручки угольных компаний.
"Поэтому нам лучше производить эту электрическую энергию на месте, передавать ее по новым технологиям постоянного тока. Мы уже на сегодняшний момент обладаем практически всеми технологиями, связанными с передачей электрической энергии большой мощности по постоянному току. Первые проекты мы уже сейчас проектируем, которые будут в нашей стране реализованы", - добавил министр.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВАСергей ЦивилевЦОД
 
 
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