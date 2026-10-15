https://1prime.ru/20261015/minenergo-874309298.html

Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев

Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев

Минэнерго России держит на контроле подготовку запасов топлива к осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:52+0300

2026-10-15T21:52+0300

2026-10-15T21:53+0300

россия

газ

москва

сергей цивилев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874309298.jpg?1792090433

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России держит на контроле подготовку запасов топлива к осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Подготовка открылась зимой этого года. Уже большой этап мы прошли. Мы постоянно держим на контроле уровень готовности и объектов генерации сетевого хозяйства. Мы держим на контроле уровень подготовки с запасами топлива", - ответил он на вопрос о подготовке энергетиков к осенне-зимнему периоду и его прохождению в интервью ИС "Вести" в рамках Российской энергетической недели. По словам главы министерства, проводятся аварийные тренировки для отработки действий персонала в случае каких-либо технологических аварий. "Нам очень важно, чтобы зимой, в осенне-зимний период, граждане Российской Федерации были обеспечены теплом, электричеством и топливом, и не только жители, но и, конечно же, экономика нашей страны", - добавил Цивилев. "Так что нет никаких оснований думать, что кто-то сорвет подготовку к этому осенне-зимнему периоду", - заключил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, москва, сергей цивилев