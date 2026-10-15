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Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев
Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев
Минэнерго России держит на контроле подготовку запасов топлива к осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:52+0300
2026-10-15T21:53+0300
россия
газ
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России держит на контроле подготовку запасов топлива к осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Подготовка открылась зимой этого года. Уже большой этап мы прошли. Мы постоянно держим на контроле уровень готовности и объектов генерации сетевого хозяйства. Мы держим на контроле уровень подготовки с запасами топлива", - ответил он на вопрос о подготовке энергетиков к осенне-зимнему периоду и его прохождению в интервью ИС "Вести" в рамках Российской энергетической недели. По словам главы министерства, проводятся аварийные тренировки для отработки действий персонала в случае каких-либо технологических аварий. "Нам очень важно, чтобы зимой, в осенне-зимний период, граждане Российской Федерации были обеспечены теплом, электричеством и топливом, и не только жители, но и, конечно же, экономика нашей страны", - добавил Цивилев. "Так что нет никаких оснований думать, что кто-то сорвет подготовку к этому осенне-зимнему периоду", - заключил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, газ, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Газ, МОСКВА, Сергей Цивилев
21:52 15.10.2026 (обновлено: 21:53 15.10.2026)
 
Минэнерго контролирует подготовку запасов топлива к зиме, заявил Цивилев

Глава Минэнерго Цивилев: Минэнерго держит на контроле подготовку запасов топлива к зиме

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России держит на контроле подготовку запасов топлива к осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Подготовка открылась зимой этого года. Уже большой этап мы прошли. Мы постоянно держим на контроле уровень готовности и объектов генерации сетевого хозяйства. Мы держим на контроле уровень подготовки с запасами топлива", - ответил он на вопрос о подготовке энергетиков к осенне-зимнему периоду и его прохождению в интервью ИС "Вести" в рамках Российской энергетической недели.
По словам главы министерства, проводятся аварийные тренировки для отработки действий персонала в случае каких-либо технологических аварий.
"Нам очень важно, чтобы зимой, в осенне-зимний период, граждане Российской Федерации были обеспечены теплом, электричеством и топливом, и не только жители, но и, конечно же, экономика нашей страны", - добавил Цивилев.
"Так что нет никаких оснований думать, что кто-то сорвет подготовку к этому осенне-зимнему периоду", - заключил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯГазМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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