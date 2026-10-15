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Минэнерго направит в ГД предложения для стимулирования инвестиций в ТЭК
Минэнерго направит в ГД предложения для стимулирования инвестиций в ТЭК - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго направит в ГД предложения для стимулирования инвестиций в ТЭК
Минэнерго РФ разработало и в ближайшее время направит в Госдуму предложения для стимулирования инвестиций в отрасли ТЭК - нефтяную, газовую, угольную и... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:35+0300
2026-10-15T22:35+0300
2026-10-15T22:38+0300
газ
москва
сергей цивилев
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало и в ближайшее время направит в Госдуму предложения для стимулирования инвестиций в отрасли ТЭК - нефтяную, газовую, угольную и электроэнергетическую, сообщил глава министерства Сергей Цивилев в ходе Российской энергетической недели. По словам Цивилева, российская энергетика должна подготовиться к новому инвестиционному циклу во всей экономике. В ТЭК инвестиции будут условно разделены по четырем отраслям - нефть, газ, уголь, электроэнергетика. "И вот эти все документы, новые законы, все наши предложения в ближайшее время поступят на рассмотрение в Государственную Думу. Это поможет нам привлекать дополнительные инвестиции, чтобы выполнить поручение президента о развитии экономики Российской Федерации", - сказал Цивилев в интервью ИС "Вести". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, москва, сергей цивилев, госдума
Газ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Госдума
Минэнерго направит в ГД предложения для стимулирования инвестиций в ТЭК
Минэнерго направит в Госдуму предложения для стимулирования инвестиций в отрасли ТЭК
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало и в ближайшее время направит в Госдуму предложения для стимулирования инвестиций в отрасли ТЭК - нефтяную, газовую, угольную и электроэнергетическую, сообщил глава министерства Сергей Цивилев в ходе Российской энергетической недели.
По словам Цивилева, российская энергетика должна подготовиться к новому инвестиционному циклу во всей экономике. В ТЭК инвестиции будут условно разделены по четырем отраслям - нефть, газ, уголь, электроэнергетика.
"И вот эти все документы, новые законы, все наши предложения в ближайшее время поступят на рассмотрение в Государственную Думу. Это поможет нам привлекать дополнительные инвестиции, чтобы выполнить поручение президента о развитии экономики Российской Федерации", - сказал Цивилев в интервью ИС "Вести".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.