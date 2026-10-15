https://1prime.ru/20261015/minenergo-874310775.html

Минэнерго направит в ГД предложения для стимулирования инвестиций в ТЭК

Минэнерго направит в ГД предложения для стимулирования инвестиций в ТЭК - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго направит в ГД предложения для стимулирования инвестиций в ТЭК

Минэнерго РФ разработало и в ближайшее время направит в Госдуму предложения для стимулирования инвестиций в отрасли ТЭК - нефтяную, газовую, угольную и... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:35+0300

2026-10-15T22:35+0300

2026-10-15T22:38+0300

газ

москва

сергей цивилев

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874310775.jpg?1792093085

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало и в ближайшее время направит в Госдуму предложения для стимулирования инвестиций в отрасли ТЭК - нефтяную, газовую, угольную и электроэнергетическую, сообщил глава министерства Сергей Цивилев в ходе Российской энергетической недели. По словам Цивилева, российская энергетика должна подготовиться к новому инвестиционному циклу во всей экономике. В ТЭК инвестиции будут условно разделены по четырем отраслям - нефть, газ, уголь, электроэнергетика. "И вот эти все документы, новые законы, все наши предложения в ближайшее время поступят на рассмотрение в Государственную Думу. Это поможет нам привлекать дополнительные инвестиции, чтобы выполнить поручение президента о развитии экономики Российской Федерации", - сказал Цивилев в интервью ИС "Вести". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, москва, сергей цивилев, госдума