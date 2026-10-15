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Минфин выступил против расширения льгот для помощи при рождении ребенка
Минфин выступил против расширения льгот для помощи при рождении ребенка - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минфин выступил против расширения льгот для помощи при рождении ребенка
Минфин РФ видит риски в расширении целей освобождения от налога выплат работодателя в пределах 1 миллиона рублей при рождении ребенка, заявил статс-секретарь -... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:12+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ видит риски в расширении целей освобождения от налога выплат работодателя в пределах 1 миллиона рублей при рождении ребенка, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Льгота в виде освобождения от НДФЛ и страховых взносов единовременной материальной помощи на ребенка, выплаченной работодателем в течение первого года после рождения, действует с этого года. "Выплата до 1 миллиона рублей, которую сейчас осуществляют организации при рождении ребенка, освобождается от НДФЛ и от страховых взносов. Это такая адресная поддержка именно при рождении ребенка. Коллеги предлагают использовать этот миллион также на другие цели, но просто у нас тогда адресность поддержки именно рождения ребенка, будет как бы размазываться", - сказал Сазанов в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с участием президента РФ Владимира Путина. Как пояснил Сазанов, например, в случае улучшения жилищных условий нет никакой четкой привязки к рождению ребенка. "То есть просто улучшение жилищных условий, если сотруднику организации будут стимулировать выплату в размере одного миллиона рублей, она будет освобождаться от НДФЛ и страховых взносов", - уточнил он. "Здесь существует риск подмены стимулирующих выплат на скрытые трудовые отношения, когда по сути дело идет в рамках трудовых отношений. Это способ оптимизации налогообложения НДФЛ и страховыми взносами. Такие злоупотребления хотелось бы исключить", - подчеркнул Сазанов. В связи с этим Минфин РФ предлагает дополнительно проработать этот вопрос и пока сохранить адресность поддержки именно на при рождении ребенка, не распространяя данный миллион рублей на иные меры стимулирования работников, отметил Сазанов. Путин согласился с данной позицией министерства финансов, отметив, что смысл этой выплаты как раз заключается в поддержке напрямую именно рождения ребенка. "Я вынужден согласиться с мнением министерства финансов... Смысл этой поддержки как раз заключается в том, чтобы поддержать именно демографический процесс напрямую. Рождение ребенка", - сказал президент.
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финансы, россия, алексей сазанов, владимир путин, минфин рф, минфин
Финансы, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Минфин РФ, Минфин
Минфин выступил против расширения льгот для помощи при рождении ребенка
Сазанов: Минфин видит риски в расширении льгот для помощи при рождении ребенка
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ видит риски в расширении целей освобождения от налога выплат работодателя в пределах 1 миллиона рублей при рождении ребенка, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Льгота в виде освобождения от НДФЛ и страховых взносов единовременной материальной помощи на ребенка, выплаченной работодателем в течение первого года после рождения, действует с этого года.
"Выплата до 1 миллиона рублей, которую сейчас осуществляют организации при рождении ребенка, освобождается от НДФЛ и от страховых взносов. Это такая адресная поддержка именно при рождении ребенка. Коллеги предлагают использовать этот миллион также на другие цели, но просто у нас тогда адресность поддержки именно рождения ребенка, будет как бы размазываться", - сказал Сазанов в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с участием президента РФ Владимира Путина.
Как пояснил Сазанов, например, в случае улучшения жилищных условий нет никакой четкой привязки к рождению ребенка.
"То есть просто улучшение жилищных условий, если сотруднику организации будут стимулировать выплату в размере одного миллиона рублей, она будет освобождаться от НДФЛ и страховых взносов", - уточнил он.
"Здесь существует риск подмены стимулирующих выплат на скрытые трудовые отношения, когда по сути дело идет в рамках трудовых отношений. Это способ оптимизации налогообложения НДФЛ и страховыми взносами. Такие злоупотребления хотелось бы исключить", - подчеркнул Сазанов.
В связи с этим Минфин РФ предлагает дополнительно проработать этот вопрос и пока сохранить адресность поддержки именно на при рождении ребенка, не распространяя данный миллион рублей на иные меры стимулирования работников, отметил Сазанов.
Путин согласился с данной позицией министерства финансов, отметив, что смысл этой выплаты как раз заключается в поддержке напрямую именно рождения ребенка.
"Я вынужден согласиться с мнением министерства финансов... Смысл этой поддержки как раз заключается в том, чтобы поддержать именно демографический процесс напрямую. Рождение ребенка", - сказал президент.