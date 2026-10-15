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Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей
Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:20+0300
2026-10-15T10:20+0300
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промышленность
россия
москва
минпромторг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели.
"Некоторые цифры я назову... Мы сегодня производим линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт", - сказал замминистра.
С 2028 года производственные мощности России в области газотурбинных двигателей достигнут 10 единиц в год, а с 2029 года есть планы по увеличению до 12 машин ежегодно, добавил Иванов.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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промышленность, россия, москва, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, МОСКВА, Минпромторг
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей
Замглавы Минпромторга Иванов: в России производят почти 20 видов газотурбинных двигателей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели.
"Некоторые цифры я назову... Мы сегодня производим линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт", - сказал замминистра.
С 2028 года производственные мощности России в области газотурбинных двигателей достигнут 10 единиц в год, а с 2029 года есть планы по увеличению до 12 машин ежегодно, добавил Иванов.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.