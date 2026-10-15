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Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей

Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей

Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:20+0300

2026-10-15T10:20+0300

2026-10-15T10:20+0300

промышленность

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москва

минпромторг

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели. "Некоторые цифры я назову... Мы сегодня производим линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт", - сказал замминистра. С 2028 года производственные мощности России в области газотурбинных двигателей достигнут 10 единиц в год, а с 2029 года есть планы по увеличению до 12 машин ежегодно, добавил Иванов. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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промышленность, россия, москва, минпромторг