Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/minpromtorg-874263066.html
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей
Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:20+0300
2026-10-15T10:20+0300
промышленность
россия
москва
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874263066.jpg?1792048857
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели. "Некоторые цифры я назову... Мы сегодня производим линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт", - сказал замминистра. С 2028 года производственные мощности России в области газотурбинных двигателей достигнут 10 единиц в год, а с 2029 года есть планы по увеличению до 12 машин ежегодно, добавил Иванов. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, москва, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, МОСКВА, Минпромторг
10:20 15.10.2026
 
Минпромторг рассказал о производстве газотурбинных двигателей

Замглавы Минпромторга Иванов: в России производят почти 20 видов газотурбинных двигателей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские предприятия производят линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели.
"Некоторые цифры я назову... Мы сегодня производим линейку из почти 20 видов газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2 до 170 мегаватт", - сказал замминистра.
С 2028 года производственные мощности России в области газотурбинных двигателей достигнут 10 единиц в год, а с 2029 года есть планы по увеличению до 12 машин ежегодно, добавил Иванов.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ПромышленностьРОССИЯМОСКВАМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала