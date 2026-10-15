https://1prime.ru/20261015/minpromtorg-874304449.html

Минпромторг проработает регулирование онлайн-мониторинга предприятий

Минпромторг проработает регулирование онлайн-мониторинга предприятий - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг проработает регулирование онлайн-мониторинга предприятий

Минпромторг России совместно с контролирующими органами проработает законодательное регулирование использования цифрового двойника промышленных предприятий для... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:05+0300

2026-10-15T20:05+0300

2026-10-15T20:11+0300

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антон алиханов

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с контролирующими органами проработает законодательное регулирование использования цифрового двойника промышленных предприятий для проверок, заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Представитель "Деловой России" в рамках съезда предложил законодательно закрепить понятие цифрового двойника производственного контура и правила его использования, а также перейти к онлайн-мониторингу предприятий. "Поручение берем в работу и с коллегами из Минцифры, из контролирующих органов проработаем, как это законодательно правильно оформить, чтобы снизить выездные проверки и перейти от проверок к вот такому постоянному онлайн-мониторингу", - сказал глава Минпромторга. По его словам, технологическая основа для реализации подобной инициативы в России уже есть. "Технологический стэк, Владимир Владимирович, скажем так, уже в нашей экономике, в нашей промышленности внедряется. Никаких проблем с этим нет. Дальше вопрос законодательного регулирования, чтобы контролер был удовлетворен объемом информации, которую эти датчики снимают", - сказал Алиханов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. "Если нам удастся решить этот вопрос с коллегами из МЧС, из Росприроднадзора, например, и других контролирующих органов, думаю, что можно будет это в том числе законодательно урегулировать", - добавил министр. По его словам, одним из лидеров внедрения системы цифровых двойников является "Газпром нефть". На одном из предприятий компания внедрила датчики и системы автоматизации, которые позволяют отслеживать ситуацию на производстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, мчс, росприроднадзор