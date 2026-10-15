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Минпромторг утвердил размер ставки технологического сбора - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг утвердил размер ставки технологического сбора
Минпромторг утвердил размер ставки технологического сбора - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг утвердил размер ставки технологического сбора
Минпромторг России утвердил перечень промышленной продукции, которая подпадает под технологический сбор, и размер ставки, говорится в соответствующем приказе... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:55+0300
2026-10-15T22:01+0300
технологии
бизнес
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874309406.jpg?1792090897
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России утвердил перечень промышленной продукции, которая подпадает под технологический сбор, и размер ставки, говорится в соответствующем приказе министерства. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию, к которой относятся ноутбуки и планшетные компьютеры, смартфоны и телефонные аппараты, начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны и для укрепления технологического суверенитета. Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, поступления от технологического сбора в текущем году, по оценкам, уже составят 1,64 миллиарда рублей. В 2027 году объем поступлений ожидается на уровне 11,673 миллиарда рублей, а в 2028 и 2029 годах - по 12,385 миллиарда рублей.
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технологии, бизнес, минпромторг
Технологии, Бизнес, Минпромторг
21:55 15.10.2026 (обновлено: 22:01 15.10.2026)
 
Минпромторг утвердил размер ставки технологического сбора

Минпромторг утвердил перечень промпродукции и размер ставки технологического сбора

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России утвердил перечень промышленной продукции, которая подпадает под технологический сбор, и размер ставки, говорится в соответствующем приказе министерства.
Технологический сбор на некоторую электронную продукцию, к которой относятся ноутбуки и планшетные компьютеры, смартфоны и телефонные аппараты, начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.
Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны и для укрепления технологического суверенитета. Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, поступления от технологического сбора в текущем году, по оценкам, уже составят 1,64 миллиарда рублей. В 2027 году объем поступлений ожидается на уровне 11,673 миллиарда рублей, а в 2028 и 2029 годах - по 12,385 миллиарда рублей.
 
ТехнологииБизнесМинпромторг
 
 
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