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В Минсельхозе рассказали о поддержке экспорта молочной продукции
В Минсельхозе рассказали о поддержке экспорта молочной продукции - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о поддержке экспорта молочной продукции
Государственная поддержка экспорта российской молочной продукции в 2027 году сохранится на уровне чуть более 12 миллиардов рублей, заявила глава Минсельхоза... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:38+0300
2026-10-15T19:38+0300
2026-10-15T19:40+0300
россия
бизнес
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Государственная поддержка экспорта российской молочной продукции в 2027 году сохранится на уровне чуть более 12 миллиардов рублей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Мы субсидируем транспортные расходы в рамках экспорта продукции. До 100% доходят субсидии по ряду продукции молочного направления, поэтому в следующем году в проекте бюджета у нас заложено сохранение этой поддержки на уровне чуть больше 12 миллиардов рублей", - сказала она на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Министр считает, что этого будет достаточно для освоения в дальнейшем дополнительных рынков.
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россия, бизнес, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, Бизнес, Оксана Лут, Минсельхоз
В Минсельхозе рассказали о поддержке экспорта молочной продукции
Лут: поддержка российского экспорта молока сохранится на уровне более 12 миллиардов рублей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Государственная поддержка экспорта российской молочной продукции в 2027 году сохранится на уровне чуть более 12 миллиардов рублей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Мы субсидируем транспортные расходы в рамках экспорта продукции. До 100% доходят субсидии по ряду продукции молочного направления, поэтому в следующем году в проекте бюджета у нас заложено сохранение этой поддержки на уровне чуть больше 12 миллиардов рублей", - сказала она на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Министр считает, что этого будет достаточно для освоения в дальнейшем дополнительных рынков.