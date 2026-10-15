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Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян
Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян
Минтай является второй по популярности рыбой на столах россиян, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%, заявил РИА Новости глава Ассоциации... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T06:30+0300
2026-10-15T06:30+0300
2026-10-15T06:30+0300
россия
ассоциация добытчиков минтая
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минтай является второй по популярности рыбой на столах россиян, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%, заявил РИА Новости глава Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак.
Самая популярная рыба в России - сельдь.
"За последние несколько лет потребление минтая в России удвоилось. Минтай переживает "перерождение". Сегодня минтай является второй по популярности рыбой на российском рынке, а его доля в "рыбной корзине" достигла 20%", - сказал Буглак в рамках International Groundfish Forum.
По его словам, в 2025 году поставки минтая на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн, в живом весе это составляет 30% от общего объема вылова. Внутреннее потребление филе минтая достигло 63 тысяч тонн, и Россия стала крупнейшим рынком сбыта этой продукции для наших рыбаков.
Увеличение поставок на внутренний рынок сопровождалось трансформацией цепочки поставок, добавил он. "Если раньше на внутренний рынок поставлялись в основном по остаточному принципу, то сегодня он уверенно конкурирует с экспортными рынками", - резюмировал Буглак.
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россия, ассоциация добытчиков минтая
РОССИЯ, Ассоциация добытчиков минтая
Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян
Эксперт Буглак: минтай является второй по популярности рыбой на столах россиян
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минтай является второй по популярности рыбой на столах россиян, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%, заявил РИА Новости глава Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак.
Самая популярная рыба в России - сельдь.
"За последние несколько лет потребление минтая в России удвоилось. Минтай переживает "перерождение". Сегодня минтай является второй по популярности рыбой на российском рынке, а его доля в "рыбной корзине" достигла 20%", - сказал Буглак в рамках International Groundfish Forum.
По его словам, в 2025 году поставки минтая на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн, в живом весе это составляет 30% от общего объема вылова. Внутреннее потребление филе минтая достигло 63 тысяч тонн, и Россия стала крупнейшим рынком сбыта этой продукции для наших рыбаков.
Увеличение поставок на внутренний рынок сопровождалось трансформацией цепочки поставок, добавил он. "Если раньше на внутренний рынок поставлялись в основном по остаточному принципу, то сегодня он уверенно конкурирует с экспортными рынками", - резюмировал Буглак.