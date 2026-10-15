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Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян

Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян

Минтай является второй по популярности рыбой на столах россиян, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%, заявил РИА Новости глава Ассоциации... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T06:30+0300

2026-10-15T06:30+0300

2026-10-15T06:30+0300

россия

ассоциация добытчиков минтая

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минтай является второй по популярности рыбой на столах россиян, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%, заявил РИА Новости глава Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак. Самая популярная рыба в России - сельдь. "За последние несколько лет потребление минтая в России удвоилось. Минтай переживает "перерождение". Сегодня минтай является второй по популярности рыбой на российском рынке, а его доля в "рыбной корзине" достигла 20%", - сказал Буглак в рамках International Groundfish Forum. По его словам, в 2025 году поставки минтая на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн, в живом весе это составляет 30% от общего объема вылова. Внутреннее потребление филе минтая достигло 63 тысяч тонн, и Россия стала крупнейшим рынком сбыта этой продукции для наших рыбаков. Увеличение поставок на внутренний рынок сопровождалось трансформацией цепочки поставок, добавил он. "Если раньше на внутренний рынок поставлялись в основном по остаточному принципу, то сегодня он уверенно конкурирует с экспортными рынками", - резюмировал Буглак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ассоциация добытчиков минтая