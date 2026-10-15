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Минтранс и МЭР поддержат переход авиации на низкоуглеродное топливо

Минтранс и МЭР поддержат переход авиации на низкоуглеродное топливо - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс и МЭР поддержат переход авиации на низкоуглеродное топливо

Минтранс РФ совместно с Минэкономразвития и Минэнерго при необходимости будут разрабатывать меры поддержки для перехода российской авиации на низкоуглеродное... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:00+0300

2026-10-15T11:00+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ совместно с Минэкономразвития и Минэнерго при необходимости будут разрабатывать меры поддержки для перехода российской авиации на низкоуглеродное топливо, заявил министр транспорта Андрей Никитин. "Мы, безусловно, будем пробовать такие виды топлива использовать на наших авиалиниях, нашими авиакомпаниями… Здесь очень рассчитываю, что совместно с Минэкономразвития, с Минэнерго, если будет необходимость, мы будем вырабатывать какие-то программы поддержки для российской авиации, которые позволят бесконфликтно на авиации перейти на новый вид топлива и не создать ситуацию, когда пассажирам придется дополнительно, так сказать, экологию эту оплачивать", - сказал Никитин, выступая на сессии Российской энергетической недели. Глава Минтранса отметил, что в вопросе внедрения низкоуглеродного топлива в России не все так однозначно. Это связано с тем, что такое топливо чуть дороже и необходимо оценить эффект от его применения. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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бизнес, россия, москва