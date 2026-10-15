https://1prime.ru/20261015/mintrans-874268205.html

Минтранс оперативно реагирует на внешние вызовы для судов в открытом море

Минтранс оперативно реагирует на внешние вызовы для судов в открытом море - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс оперативно реагирует на внешние вызовы для судов в открытом море

Минтранс России оперативно реагирует на все внешние вызовы, влияющие на обеспечение судоходства российского флота в открытом море, заявил журналистам министр... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:46+0300

2026-10-15T11:46+0300

2026-10-15T11:46+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Минтранс России оперативно реагирует на все внешние вызовы, влияющие на обеспечение судоходства российского флота в открытом море, заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин. "Мы оперативно реагируем на все вызовы, и капитаны портов получают те указания, которые нужны для обеспечения максимальной безопасности судов", - сообщил глава ведомства в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос об указаниях для капитанов российских судов в открытом море. По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу сделать российский флаг одним из самых привлекательных в мире. "Над этим мы работаем, чтобы регистрация под российским флагом была удобной и комфортной для компаний. Первые шаги уже сделаны, и дедвейт российского торгового флота постоянно растет, но как бы еще впереди большая работа стоит. Безусловно, российский флаг позволяет в большей степени защитить интересы российского флота", - отметил Никитин. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в июне, попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. По его словам, РФ будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота. В начале сентября министр отмечал, что сейчас все больше судов, которые ранее ходили под иностранным флагом, идут под российский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин