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В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта
В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта
Финансирование обновления парка общественного транспорта и развития транспортной инфраструктуры в России будет осуществляться за счет дорожных фондов, штрафов... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:01+0300
2026-10-15T13:01+0300
бизнес
россия
москва
госсовет
минпромторг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Финансирование обновления парка общественного транспорта и развития транспортной инфраструктуры в России будет осуществляться за счет дорожных фондов, штрафов за нарушение ПДД, утильсбора и прибыли страховых компаний, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе пленарного заседания форума "Общественный транспорт 2026". "Президент поддержал нас на Госсовете в основных решениях, которые мы предложили, и попросили его принять в части, касающейся организации общественного транспорта. У нас появляется возможность для субъектов финансировать общественный транспорт через определенные защищенные статьи дорожных фондов", - сказал министр. Также на развитие общественного транспорта планируется направлять часть штрафов за нарушение ПДД, штрафы и компенсации за проезд по автодорогам тяжеловесной техники и часть доходов по ОСАГО, отметил Никитин. Кроме того, Минтранс и Минпромторг РФ обсуждают возможность выделения части доходов от утильсбора на развитие общественного транспорта. "Мы понимаем, что на субсидиях развивать технологию бесконечно невозможно. Субсидия должна помочь, но дальше у регионов должен быть инструмент обновления транспорта и развития маршрутной сети", - добавил Никитин. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
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бизнес, россия, москва, госсовет, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Госсовет, Минпромторг
13:01 15.10.2026
 
В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта

Никитин: обновление парка общественного транспорта будет осуществляться за счет штрафов

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Финансирование обновления парка общественного транспорта и развития транспортной инфраструктуры в России будет осуществляться за счет дорожных фондов, штрафов за нарушение ПДД, утильсбора и прибыли страховых компаний, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе пленарного заседания форума "Общественный транспорт 2026".
"Президент поддержал нас на Госсовете в основных решениях, которые мы предложили, и попросили его принять в части, касающейся организации общественного транспорта. У нас появляется возможность для субъектов финансировать общественный транспорт через определенные защищенные статьи дорожных фондов", - сказал министр.
Также на развитие общественного транспорта планируется направлять часть штрафов за нарушение ПДД, штрафы и компенсации за проезд по автодорогам тяжеловесной техники и часть доходов по ОСАГО, отметил Никитин.
Кроме того, Минтранс и Минпромторг РФ обсуждают возможность выделения части доходов от утильсбора на развитие общественного транспорта.
"Мы понимаем, что на субсидиях развивать технологию бесконечно невозможно. Субсидия должна помочь, но дальше у регионов должен быть инструмент обновления транспорта и развития маршрутной сети", - добавил Никитин.
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
 
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