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В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта

В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о финансировании обновления общественного транспорта

Финансирование обновления парка общественного транспорта и развития транспортной инфраструктуры в России будет осуществляться за счет дорожных фондов, штрафов... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:01+0300

2026-10-15T13:01+0300

2026-10-15T13:01+0300

бизнес

россия

москва

госсовет

минпромторг

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Финансирование обновления парка общественного транспорта и развития транспортной инфраструктуры в России будет осуществляться за счет дорожных фондов, штрафов за нарушение ПДД, утильсбора и прибыли страховых компаний, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе пленарного заседания форума "Общественный транспорт 2026". "Президент поддержал нас на Госсовете в основных решениях, которые мы предложили, и попросили его принять в части, касающейся организации общественного транспорта. У нас появляется возможность для субъектов финансировать общественный транспорт через определенные защищенные статьи дорожных фондов", - сказал министр. Также на развитие общественного транспорта планируется направлять часть штрафов за нарушение ПДД, штрафы и компенсации за проезд по автодорогам тяжеловесной техники и часть доходов по ОСАГО, отметил Никитин. Кроме того, Минтранс и Минпромторг РФ обсуждают возможность выделения части доходов от утильсбора на развитие общественного транспорта. "Мы понимаем, что на субсидиях развивать технологию бесконечно невозможно. Субсидия должна помочь, но дальше у регионов должен быть инструмент обновления транспорта и развития маршрутной сети", - добавил Никитин. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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