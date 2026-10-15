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Минтранс намерен создавать в регионах гарантирующих перевозчиков

Минтранс намерен создавать в регионах гарантирующих перевозчиков - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс намерен создавать в регионах гарантирующих перевозчиков

Минтранс России намерен создавать в регионах гарантирующих перевозчиков в общественном транспорте, обеспечивающих его надежную и бесперебойную работу, сообщил... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:10+0300

2026-10-15T13:10+0300

2026-10-15T13:10+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минтранс России намерен создавать в регионах гарантирующих перевозчиков в общественном транспорте, обеспечивающих его надежную и бесперебойную работу, сообщил глава министерства Андрей Никитин. "Должен быть гарантирующий перевозчик, и такой институт по поручению президента будем вводить, который гарантирует перевозку в случае, если кто-то откажется, что-то произойдет и так далее", - сказал министр в ходе пленарного заседания форума "Общественный транспорт 2026". Необходимость введения такого инструмента Никитин объяснил тем, что муниципальные и областные автопарки работают по невыгодным маршрутам, а коммерческие перевозчики работают исключительно на самых выгодных. "Это не значит, что не должно быть коммерческих перевозчиков… Гарантирующий перевозчик может быть государственным, муниципальным, он даже может быть частным, если такая компания есть, которая готова взять на себя обязательства", - добавил глава Минтранса. О необходимости создания гарантирующего перевозчика в регионах Никитин заявлял в августе в ходе президиума Госсовета, который проводил президент России Владимир Путин. Министр отмечал, что такие перевозчики должны занимать долю от 30% рынка перевозок в субъектах и обладать достаточным запасом прочности и резервами, чтобы выполнять срочные задачи, которые на стадии контрактации было невозможно предсказать. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, владимир путин, госсовет