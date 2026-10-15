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В Молдавии не ожидают резкого снижения цен на электричество
В Молдавии не ожидают резкого снижения цен на электричество - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Молдавии не ожидают резкого снижения цен на электричество
Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей, заявил в эфире... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:03+0300
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газ
молдавия
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нарэ
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КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей, заявил в эфире государственного радио Moldova 1 генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) республики Алексей Таран.
В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.
"Мы никогда не будем на 100% самодостаточными в отношении какого-либо вида энергии, поскольку одними только возобновляемыми источниками невозможно покрыть весь объем закупок… Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей", - сказал Таран.
Глава НАРЭ добавил, что с 2021 года установленная мощность возобновляемых источников энергии в республике выросла более чем в 15 раз и приблизилась к 1500 мегаваттам, однако внутреннее производство покрывает лишь 40–45% спроса, а около 60% обеспечивается за счет импорта.
По словам чиновника, для реального сокращения затрат на закупку электричества Молдавии недостаточно просто наращивать генерацию. Республике необходимы инвестиции в промышленные системы хранения энергии, модернизация электросетей для интеграции новых мощностей и развитие рыночных механизмов торговли, включая одобренную регулятором в 2025 году профильную биржевую платформу.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.️
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газ, молдавия, кишинев, нарэ, нацбанк
Газ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, НАРЭ, Нацбанк
В Молдавии не ожидают резкого снижения цен на электричество
Глава НАРЭ Таран: внедрение зеленой энергетики не приведет к резкому снижению цен
КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей, заявил в эфире государственного радио Moldova 1 генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) республики Алексей Таран.
В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.
"Мы никогда не будем на 100% самодостаточными в отношении какого-либо вида энергии, поскольку одними только возобновляемыми источниками невозможно покрыть весь объем закупок… Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей", - сказал Таран.
Глава НАРЭ добавил, что с 2021 года установленная мощность возобновляемых источников энергии в республике выросла более чем в 15 раз и приблизилась к 1500 мегаваттам, однако внутреннее производство покрывает лишь 40–45% спроса, а около 60% обеспечивается за счет импорта.
По словам чиновника, для реального сокращения затрат на закупку электричества Молдавии недостаточно просто наращивать генерацию. Республике необходимы инвестиции в промышленные системы хранения энергии, модернизация электросетей для интеграции новых мощностей и развитие рыночных механизмов торговли, включая одобренную регулятором в 2025 году профильную биржевую платформу.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.️