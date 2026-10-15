https://1prime.ru/20261015/moldavija-874265364.html

В Молдавии не ожидают резкого снижения цен на электричество

В Молдавии не ожидают резкого снижения цен на электричество - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Молдавии не ожидают резкого снижения цен на электричество

Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей, заявил в эфире... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:03+0300

2026-10-15T11:03+0300

2026-10-15T11:03+0300

газ

молдавия

кишинев

нарэ

нацбанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874265364.jpg?1792051434

КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей, заявил в эфире государственного радио Moldova 1 генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) республики Алексей Таран. В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию. "Мы никогда не будем на 100% самодостаточными в отношении какого-либо вида энергии, поскольку одними только возобновляемыми источниками невозможно покрыть весь объем закупок… Внедрение мощностей зеленой энергетики в Молдавии не приведет к одномоментному и резкому снижению цен на электричество для потребителей", - сказал Таран. Глава НАРЭ добавил, что с 2021 года установленная мощность возобновляемых источников энергии в республике выросла более чем в 15 раз и приблизилась к 1500 мегаваттам, однако внутреннее производство покрывает лишь 40–45% спроса, а около 60% обеспечивается за счет импорта. По словам чиновника, для реального сокращения затрат на закупку электричества Молдавии недостаточно просто наращивать генерацию. Республике необходимы инвестиции в промышленные системы хранения энергии, модернизация электросетей для интеграции новых мощностей и развитие рыночных механизмов торговли, включая одобренную регулятором в 2025 году профильную биржевую платформу. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.️

молдавия

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, молдавия, кишинев, нарэ, нацбанк