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Монголия намерена вывести энергосотрудничество с Россией на новый уровень
Монголия намерена вывести энергосотрудничество с Россией на новый уровень - 15.10.2026, ПРАЙМ
Монголия намерена вывести энергосотрудничество с Россией на новый уровень
Монголия намерена вывести энергетическое сотрудничество с Россией на качественно новый уровень, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:50+0300
2026-10-15T11:50+0300
2026-10-15T11:50+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Монголия намерена вывести энергетическое сотрудничество с Россией на качественно новый уровень, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа.
"Мы будем придерживаться политики сотрудничества с Российской Федерацией. У нас уже есть хороший опыт совместной работы, который имеет историю более ста лет. И я уверен, что мы выведем это сотрудничество на новый, качественно новый уровень", - сказал министр на форуме "Российская энергетическая неделя".
По его словам, Монголия имеет возможности для развития двустороннего взаимодействия в этом направлении. В частности, министр напомнил, что в стране реализуется проект строительства гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Эгийн-Гол, которая впадает в крупнейший приток Байкала - трансграничную реку Селенга.
"Я думаю и надеюсь, что будем и в дальнейшем плодотворно сотрудничать в данном секторе", - заключил Бадрахын Найдалаа.
В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр энергетики РФ Сергей Цивилев и представители делегации Монголии в ходе рабочих встреч обсудили взаимодействие двух стран в энергетике. В частности, в ходе встречи были рассмотрены вопросы модернизации и строительства генерирующих мощностей в Монголии.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, монголия, байкал, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Байкал, МОСКВА, Сергей Цивилев
Монголия намерена вывести энергосотрудничество с Россией на новый уровень
Монголия намерена вывести энергетическое сотрудничество с Россией на новый уровень
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Монголия намерена вывести энергетическое сотрудничество с Россией на качественно новый уровень, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа.
"Мы будем придерживаться политики сотрудничества с Российской Федерацией. У нас уже есть хороший опыт совместной работы, который имеет историю более ста лет. И я уверен, что мы выведем это сотрудничество на новый, качественно новый уровень", - сказал министр на форуме "Российская энергетическая неделя".
По его словам, Монголия имеет возможности для развития двустороннего взаимодействия в этом направлении. В частности, министр напомнил, что в стране реализуется проект строительства гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Эгийн-Гол, которая впадает в крупнейший приток Байкала - трансграничную реку Селенга.
"Я думаю и надеюсь, что будем и в дальнейшем плодотворно сотрудничать в данном секторе", - заключил Бадрахын Найдалаа.
В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр энергетики РФ Сергей Цивилев и представители делегации Монголии в ходе рабочих встреч обсудили взаимодействие двух стран в энергетике. В частности, в ходе встречи были рассмотрены вопросы модернизации и строительства генерирующих мощностей в Монголии.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.