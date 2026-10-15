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Монголия надеется на новый уровень сотрудничества с Россией в энергетике
Монголия надеется на новый уровень сотрудничества с Россией в энергетике - 15.10.2026, ПРАЙМ
Монголия надеется на новый уровень сотрудничества с Россией в энергетике
Монголия надеется вывести сотрудничество с Россией в энергетике на качественно новый уровень и приглашает инвесторов вкладываться в новые технологии и проекты в | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:20+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Монголия надеется вывести сотрудничество с Россией в энергетике на качественно новый уровень и приглашает инвесторов вкладываться в новые технологии и проекты в регионах страны, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа
"У нас уже есть хороший опыт совместной работы, который имеет историю более ста лет, и я уверен, что мы выведем это сотрудничество на новый, качественно новый уровень", - сказал Найдалаа на сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31" в рамках Российской энергетической недели.
Министр отметил, что Монголия обладает значительным потенциалом возобновляемой энергетики, в частности в пустыне Гоби, и намерена проводить активную политику привлечения капиталовложений в новые технологии.
"Приглашаю всех вас инвестировать не только в Улан-Батор, но и в регионы Монголии, инвестировать в наши новые технологии. Здесь очень большие возможности для сотрудничества", - заявил он.
При этом Найдалаа подчеркнул, что переход к зеленой энергетике должен учитывать экономические и климатические реалии. По его словам, Монголия продолжит использовать уголь и тепловые электростанции, одновременно развивая возобновляемые источники энергии.
"Мы используем уголь, и мы должны его использовать. Но самое главное - это должно быть по возможности экологически чистое, по возможности дешевое и эффективное", - сказал министр.
Он также отметил сотрудничество России и Монголии по вопросам использования водных ресурсов, выразив уверенность в дальнейшем развитии взаимодействия двух стран в энергетической сфере.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, монголия, москва
Монголия надеется на новый уровень сотрудничества с Россией в энергетике
Монголия надеется вывести сотрудничество с Россией в энергетике на новый уровень
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Монголия надеется вывести сотрудничество с Россией в энергетике на качественно новый уровень и приглашает инвесторов вкладываться в новые технологии и проекты в регионах страны, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа
"У нас уже есть хороший опыт совместной работы, который имеет историю более ста лет, и я уверен, что мы выведем это сотрудничество на новый, качественно новый уровень", - сказал Найдалаа на сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31" в рамках Российской энергетической недели.
Министр отметил, что Монголия обладает значительным потенциалом возобновляемой энергетики, в частности в пустыне Гоби, и намерена проводить активную политику привлечения капиталовложений в новые технологии.
"Приглашаю всех вас инвестировать не только в Улан-Батор, но и в регионы Монголии, инвестировать в наши новые технологии. Здесь очень большие возможности для сотрудничества", - заявил он.
При этом Найдалаа подчеркнул, что переход к зеленой энергетике должен учитывать экономические и климатические реалии. По его словам, Монголия продолжит использовать уголь и тепловые электростанции, одновременно развивая возобновляемые источники энергии.
"Мы используем уголь, и мы должны его использовать. Но самое главное - это должно быть по возможности экологически чистое, по возможности дешевое и эффективное", - сказал министр.
Он также отметил сотрудничество России и Монголии по вопросам использования водных ресурсов, выразив уверенность в дальнейшем развитии взаимодействия двух стран в энергетической сфере.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.