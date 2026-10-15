https://1prime.ru/20261015/mongoliya-874269105.html
Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС
Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС
Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС в стране, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:58+0300
2026-10-15T11:58+0300
2026-10-15T11:58+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС в стране, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа. "Мы ведем переговоры с российской стороной о том, чтобы построить атомную станцию" - сказал министр журналистам на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, монголия, москва
Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС
Минэнерго Монголии: Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсуждают совместное строительство АЭС в стране, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа.
"Мы ведем переговоры с российской стороной о том, чтобы построить атомную станцию" - сказал министр журналистам на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.