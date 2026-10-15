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Россия и Монголия сегодня подпишут соглашение по расширению ТЭЦ-3
Россия и Монголия сегодня подпишут соглашение по расширению ТЭЦ-3 - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Монголия сегодня подпишут соглашение по расширению ТЭЦ-3
Россия и Монголия сегодня подпишут соглашение по расширению монгольской ТЭЦ-3, заявил министр энергетики Монголии Бадрахыну Найдалаа. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:07+0300
2026-10-15T12:07+0300
2026-10-15T12:07+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия сегодня подпишут соглашение по расширению монгольской ТЭЦ-3, заявил министр энергетики Монголии Бадрахыну Найдалаа. "Да, контракт будет подписан сегодня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, подписан ли уже контракт на расширение ТЭЦ-3 и начнется ли строительство в 2027 году. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, монголия, москва
Россия и Монголия сегодня подпишут соглашение по расширению ТЭЦ-3
Минэнерго Монголии: Россия и Монголия подпишут контракт на расширение ТЭЦ-3
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия сегодня подпишут соглашение по расширению монгольской ТЭЦ-3, заявил министр энергетики Монголии Бадрахыну Найдалаа.
"Да, контракт будет подписан сегодня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, подписан ли уже контракт на расширение ТЭЦ-3 и начнется ли строительство в 2027 году.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.