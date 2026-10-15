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Ставка RUONIA выросла до 13,91%
Ставка RUONIA выросла до 13,91% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA выросла до 13,91%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 14 октября, выросла на 0,18... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:34+0300
2026-10-15T14:34+0300
2026-10-15T14:34+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 14 октября, выросла на 0,18 процентного пункта и составила 13,91%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 618,8 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA выросла до 13,91%
Ставка овернайт межбанковского рынка RUONIA 14 октября выросла на 0,18 п.п.
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 14 октября, выросла на 0,18 процентного пункта и составила 13,91%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 618,8 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.