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Российский рынок акций в четверг снизился на 1,43%
Российский рынок акций в четверг снизился на 1,43% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в четверг снизился на 1,43%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,43%, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:13+0300
2026-10-15T19:13+0300
2026-10-15T19:13+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,43%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,43% - до 2386,81 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в четверг снизился на 1,43%
Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,43%, до 2386 пункта