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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,48 рубля

Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,48 рубля - 15.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,48 рубля

Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:14+0300

2026-10-15T19:14+0300

2026-10-15T19:14+0300

рынок

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,48 рубля.

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рынок