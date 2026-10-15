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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,48 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,48 рубля - 15.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,48 рубля
Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:14+0300
2026-10-15T19:14+0300
2026-10-15T19:14+0300
рынок
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,48 рубля.
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рынок
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,48 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов четверга вырос до 12,48 рубля
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,48 рубля.