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В Москве соцрасходы составят половину расходов бюджета в 2027 году

В Москве соцрасходы составят половину расходов бюджета в 2027 году - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Москве соцрасходы составят половину расходов бюджета в 2027 году

Социальные расходы составят половину расходов бюджета Москвы в 2027 году, или 3,2 триллиона рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:25+0300

2026-10-15T12:25+0300

2026-10-15T12:25+0300

россия

москва

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Социальные расходы составят половину расходов бюджета Москвы в 2027 году, или 3,2 триллиона рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Президиум правительства Москвы в четверг одобрил проект закона "О бюджете города Москвы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов". "В 2027 году социальные расходы (ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные направления) составят половину расходов бюджета, или 3,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что с учетом средств обязательного медицинского страхования финансирование социальной сферы достигнет 3,7 триллиона рублей.

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