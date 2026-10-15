https://1prime.ru/20261015/moskva-874289762.html

Москва представила на РЭН новейшие разработки в области ТЭК

Москва представила на РЭН новейшие разработки в области ТЭК - 15.10.2026, ПРАЙМ

Москва представила на РЭН новейшие разработки в области ТЭК

Москва представила новейшие разработки в области топливно-энергетического комплекса на выставке в рамках международного форума "Российская энергетическая... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:24+0300

2026-10-15T16:24+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Москва представила новейшие разработки в области топливно-энергетического комплекса на выставке в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Правительство Москвы традиционно принимает участие в деловой и выставочной программе этого форума, который на сегодняшний день является одной из важнейших авторитетных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. Представили в рамках выставки новейшие разработки, кроме того, поделимся опытом успешной реализации инновационных и цифровых решений в этой сфере", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что топливно-энергетический комплекс столицы не только самый большой в России, но и уникальная по мировым масштабам система. "Постоянно работаем над повышением качества функционирования и надежности нашей энергосистемы, внедряем инновационные и цифровые решения, чтобы вывести энергоэффективность города на новый уровень. В рамках форума ведущие инженерные и коммунальные компании, которые входят в состав комплекса городского хозяйства, представили последние разработки. На нашем стенде размещена актуальная информация о развитии топливно-энергетического комплекса Москвы, история отрасли и перспективные направления развития", - отметил он. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в рамках форума посетители могут увидеть макет подземной трансформаторной подстанции, многофидерный интеллектуальный прибор учета электроэнергии, который позволяет контролировать режимы работы системы энергоснабжения, а также новые зарядные станции для электротранспорта (ПАО "Россети Московский регион"). Кроме того, на выставке представлена коммунальная техника на электротяге (ГБУ "Автомобильные дороги"), обучающий комплекс на основе технологии виртуальной реальности для отработки и моделирования ситуаций по обслуживанию системы теплоснабжения (ПАО "МОЭК") и макет гидравлической системы снеготаяния (ПАО "МОЭК"), которая способствует предотвращению образования наледи на открытых поверхностях. Посетители выставки также могут увидеть макет, включающий мобильную распределительную трансформаторную подстанцию и систему единого точного времени от АО "ОЭК", ознакомиться с принципами работы интеллектуальной системы учета электроэнергии, применяемой в АО "Мосэнергосбыт", и увидеть унифицированный монтажный модуль узла учета тепловой энергии, позволяющий потребителям следить за потреблением ресурса в режиме реального времени (ГБУ "ИМЦ"). Помимо этого, специалисты АО "Мосводоканал" представили мультимедийный макет "Путь воды", демонстрирующий все этапы работы систем водоподготовки и водоотведения столицы. Также на выставке можно узнать о работе газорегуляторного пункта шкафного типа, ознакомиться с макетом мобильной модульной блочной автоматизированной котельной и комплексом автоматизации систем газораспределения (АО "МОСГАЗ"). АО "Москоллектор" подготовил для демонстрации на мероприятии макет уникального объекта – кабельного коллектора, участок которого проложен на глубине 18-20 метров под руслом Москвы-реки. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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